Co z bazą USA w Polsce? „Rosjanie będą kłaść to na stole”

RMF24

Zaczęła się kolejna faza negocjacji na temat zakończenia konfliktu na Ukrainie między USA i Rosją. Rosjanie na pewno będą kłaść na stole sytuację w regionie, w tym w Polsce, i obecność amerykańską w Polsce – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł Rozwój Plus Michał Dworczyk.

Nie „Rambo” tylko „pan minister”

Można powiedzieć, że rzeczywiście odnieśliśmy sukces. Przede wszystkim jest to sukces prezydenta Karola Nawrockiego – mówił Michał Dworczyk o planach budowy amerykańskiej bazy w Polsce.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose chwalił też za udane negocjacje członków polskiego MON – Cezarego Tomczyka i Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, nazywając Tomczyka „Rambo”.

Mnie akurat nie podoba się, że jakikolwiek ambasador o polskich ministrach mówi inaczej niż pan minister – powiedział europoseł.

Wkrótce omówienie całej rozmowy.

Baza USA w Polsce

Zaczęła się kolejna faza negocjacji na temat zakończenia konfliktu na Ukrainie między USA i Rosją. Rosjanie na pewno będą kłaść na stole sytuację w regionie, w tym w Polsce, i obecność amerykańską w Polsce – mówił Dworczyk.

Dlatego prezydent Nawrocki zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która też, powiedzmy sobie wprost, będzie niejawna. W związku z tym na pewno będą tam poruszane istotne sprawy związane z bezpieczeństwem – dodał.

Stany Zjednoczone pokazują, że są sojusznikiem, na którego Polska może liczyć. To jest kwestia związana ze stałą obecnością amerykańską w Polsce. To jest kwestia ulokowania centrum serwisowego PAC 3, czyli efektorów do Patriotów w Polsce. To jest kwestia innych decyzji administracji amerykańskiej i prezydenta Stanów Zjednoczonych dotyczących naszego kraju. Natomiast to, że Stany Zjednoczone mają swoje interesy, mają swoją politykę i te interesy, i ta polityka nie zawsze jest zbieżna z naszymi polskimi interesami, to jest oddzielna kwestia – podkreślił Dworczyk.

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