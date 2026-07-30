Co wiemy o rakiecie, która spadła w Polsce? Gościem RMF FM będzie Paweł Zalewski

RMF24

Dlaczego nie zestrzeliliśmy obiektu, który naruszył naszą przestrzeń powietrzną? Czy polskie służby zareagowały prawidłowo? Czy może nasza reakcja była spóźniona? Na te i inne pytania odpowie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Pawła Zalewskiego zapytamy m.in. o to, czy było to celowe działanie Rosjan. Czy Moskwa szuka luk i sprawdza nasz system obrony powietrznej? Jakie kroki dyplomatyczne powinien podjąć polski rząd? Czy do MSZ zostanie wezwany ambasador Rosji?

Zapytamy także o to, czy nie należy zmienić systemu ostrzegającego przed zagrożeniami. Mieszkańcy części Lubelszczyzny usłyszeli w nocy alarm, ale nie dostali żadnych dodatkowych informacji. Czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powinno wysyłać SMS-y z wiadomością o zagrożeniu? Może informacje wyjaśniające powinny trafiać na mObywatela?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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