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Co wiadomo ws. tragedii w klasztorze w Jarosławiu? Zapytamy wiceszefa MSWiA

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 24 września (19:00)

Co wiadomo ws. tragedii w klasztorze w Jarosławiu? Czy pożar stacji bazowej Starlink na Mazowszu jest aktem sabotażu? Czy tego typu budynki infrastruktury krytycznej nie są dostatecznie zabezpieczone? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Czesława Mroczka, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Co wiadomo ws. tragedii w klasztorze w Jarosławiu? Zapytamy wiceszefa MSWiA
Czesław Mroczek, fot. Marcin Suchmiel /RMF FM

W rozmowie z wiceszefem MSWiA poruszymy sprawę zdarzeń, do których doszło w Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Zapytamy o to, co wiadomo ws. tragedii w klasztorze w Jarosławiu? Czy pożar stacji bazowej Starlink na Mazowszu jest aktem sabotażu? Czy tego typu budynki infrastruktury krytycznej nie są dostatecznie zabezpieczone?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych! 

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video  

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.

 


Źródło: RMF FM
Tagi: Czesław Mroczek
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