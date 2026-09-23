Co wiadomo ws. incydentu na torach na Lubelszczyźnie? Zapytamy Waldemara Żurka

RMF24

Co wiadomo ws. próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie? Czy będą kolejne zatrzymania w śledztwie dot. Polskiej Fundacji Narodowej? Co prokuratura ustaliła w sprawie zarzutów dotyczących bezpieczeństwa pacjentów w Szpitalu Południowym? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Zapraszamy!

Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały we wtorek wieczorem na betonowe bloczki ułożone na torach w Jedlance (woj. lubelskie). Żaden ze składów nie wykoleił się, a maszyniści nie odnieśli obrażeń. Co wiadomo o incydencie?

W rozmowie zapytamy o środowe zatrzymanie Piotra Matczuka i Anny Plakwicz w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej i kampanii „Sprawiedliwe Sądy”. Czy to początek kolejnych działań prokuratury?

W rozmowie nie zabraknie sprawy afery związanej z giełdą kryptowalut Zondacrypto. Czy wiadomo już, gdzie są pieniądze klientów? I kiedy powstanie zapowiadany specjalny zespół do tej sprawy?

Wrócimy również do Szpitala Południowego. Minęły trzy miesiące, a Dawid Kacprzyk wciąż nie został przesłuchany. Dlaczego? Co prokuratura ustaliła w sprawie zarzutów dotyczących bezpieczeństwa pacjentów?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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