Chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Co planuje rząd?

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Co rząd planuje zrobić ws. Trybunału Konstytucyjnego? Czy pod uwagę brane jest referendum konstytucyjne dot. ustawy zasadniczej? Czy rząd zareaguje na wysokie ceny gazu przed zimą? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, posła, wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Andrzej Domański gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Od piątku trwa nowy akt dramatu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Tamtego dnia po południu policja weszła na teren siedziby TK. W sobotni wieczór orędzie wygłosił premier Donald Tusk. Krytykę działań rządu wyrazili przedstawiciele prezydenta Karola Nawrockiego oraz wszystkich partii opozycyjnych.

Co dalej rząd planuje ws. Trybunału? Czy pod uwagę brane jest referendum konstytucyjne dot. ustawy zasadniczej?

W rozmowie z ministrem finansów i gospodarki nie zabraknie innych tematów. Czy w związku z drożejącym gazem rząd planuje podjąć jakieś działania?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.