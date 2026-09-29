Ceny paliw biją rekordy. Czy prezydent podpisze rządową ustawę?

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Czy jest szansa na kompromis ośrodka prezydenckiego z rządem ws. cen paliw? Co zrobi prezydent, jeśli Władimir Putin poda mu rękę na szczycie G20? Co zrobi prezydent ws. ślubowania od Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Rafała Leśkiewicza, rzecznika prasowego prezydenta. Zapraszamy!

Donald Tusk niemal każdego dnia apeluje do Karola Nawrockiego o podpis pod ustawą, która w ocenie premiera może wpłynąć na ceny paliw. Szef rządu przekonuje, że brak decyzji głowy państwa oznacza dla kierowców wysokie ceny na stacjach paliw.

Karol Nawrocki nie chce jednak podpisać rozwiązania forsowanego przez rząd. Prezydent wskazuje na wątpliwości konstytucyjne, ponieważ podatek od nadzwyczajnych zysków miałby objąć dochody osiągane już od marca 2026 r. Czy ofiarą „wojny na górze” pozostaną kierowcy, którzy będą musieli zapłacić wysokie ceny za paliwo? Czy jest szansa na kompromis ośrodka prezydenckiego z rządem ws. paliw?

W rozmowie nie zabraknie pytań o Macieja Berka i sprawę ślubowania byłego ministra w rządzie Donalda Tuska jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jaka będzie decyzja prezydenta?

Zapytamy także m.in. o grudniowy szczyt G20, na którym może dojść do spotkania Karola Nawrockiego i Władimira Putina. Co zrobi prezydent, jeśli rosyjski przywódca poda mu rękę?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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