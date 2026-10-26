Burza po upadku projektu PSL. Będzie awantura w koalicji rządzącej?

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Będzie awantura w koalicji rządzącej w związku z obsadą stanowiska ministra funduszy i polityki regionalnej? Czy PSL zamierza okroić kompetencje lewicowych wiceministrów zasiadających w resortach kierowanych przez ludowców? Czy po dymisji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, PSL będzie chciało powrócić do dopłat dla banków i deweloperów? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu, polityka PSL. Zapraszamy!

Nie milkną echa ubiegłotygodniowej rezygnacji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z funkcji ministra funduszy i polityki regionalnej. W koalicji rządowej pojawia się pytanie o to, kto przejmie odpowiedzialność za ten resort. Czy spór o stanowiska przerodzi się w poważniejszy konflikt między koalicjantami?

W rozmowie wrócimy do wydarzeń związanych z sejmowym głosowaniem ws. Dwukadencyjności w samorządach. Czy w ramach politycznej zemsty za niewystarczające poparcie inicjatywy, PSL zamierza ograniczyć wpływy lewicowych wiceministrów w resortach kierowanych przez ludowców?

Zapytamy także czy wobec braku Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie, politycy PSL będą chcieli wrócić do dopłat do kredytów mieszkaniowych?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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