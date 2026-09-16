„Jak o tym usłyszałem, potrzebowałem chwili”. Boska krytycznie o polskim Marszu Niepodległości we Lwowie

RMF24

„Na większość spraw mam pogląd wyrobiony i rozumiem od razu, o co chodzi. Natomiast jak o tym pomyśle wczoraj usłyszałem, to potrzebowałem chwili, żeby zrozumieć, o co w ogóle chodzi. Mój werdykt (…) brzmi w ten sposób, że należy to traktować w formie happeningu” – tak w Porannej Rozmowie w RMF FM Krzysztof Bosak skomentował pomysł organizacji polskiego Marszu Niepodległości ulicami Lwowa. Lider Konfederacji stwierdził, że inicjatywa jest „niepotrzebna”.

O organizację marszu zabiega 21 posłów prawicy, w tym Konfederacji. Interpelację w tej sprawie skierowano do Donalda Tuska.

Zdaniem Bosaka znaczna część osób, która usłyszy o tym pomyśle, nie będzie go rozumiała. Dopytywany, jaki jest cel takiego przedsięwzięcia, odpowiadał: Wydaje mi się, że – ponieważ nie rozmawiałem z tymi, co to podpisali, pomysł brzmi dość kuriozalnie – chodzi o to, że polskie instytucje uczestniczą w obchodzeniu święta niepodległości Ukrainy w Warszawie i powinna być jakaś symetria. Czyli chodzi o to, żeby robić obchody Święta Niepodległości 11 listopada na Ukrainie.

Stwierdził, że jeżeli faktycznie taki jest cel, to sam marsz powinien być zorganizowany w Kijowie, a apel powinien być skierowany do ukraińskich instytucji, a nie polskiego rządu.

Niech posłowie, którzy go wymyślili ten pomysł go promują, tłumaczą. Ja mam poważniejsze sprawy – ocenił.

Rosyjska eskalacja. „Nie jesteśmy gotowi”

Na pytanie, czy w odniesieniu do ostatnich wydarzeń można stwierdzić, że Władimir Putin atakuje Polskę, odpowiedział: Akcje dywersyjno-sabotażowe trwają. Trwają też cyberataki. Wczoraj pięć godzin spędziłem w dowództwie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Nigdy nie mieliśmy tak wielu prób ataków wymierzonych zarówno w instytucje państwowe, jak i przedstawicieli polskiej elity politycznej i biznesowej.

Lider Konfederacji zaznaczył, że wobec działań Rosji Polska powinna wzmocnić służby specjalne. Służby specjalne są niedofinansowane, nie mają wystarczającej kadry. Trzeba natychmiast inwestować w służby kontrwywiadowcze, wywiad (…). Powinien być permanentnie obradujący zespół, który doskonali te rzeczy – ocenił. Wskazał, że w Sejmie mogłaby zostać powołana komisja, która modyfikowałaby prawo i znosiła bariery produkcji zbrojeniowej w Polsce.

Nie jesteśmy gotowi. Obrona powietrzna nie jest gotowa. Produkcja amunicji, o której mówi się od paru lat, na dobre nie ruszała. Jest ogromny problem przejścia na większą skalę przemysłową produkcji zbrojeniowej. Nie ma ochrony infrastruktury krytycznej prawidłowo zorganizowanej przed dronami, co więcej, nikt się za to dokładnie nie czuje odpowiedzialny. Nie ma zmian prawa, które powinny być – stwierdził.

„Zgodnie z konstytucją prezydent powinien przyjąć ślubowanie Berka”

W rozmowie pojawił się też wątek Macieja Berka. Zgodnie z konstytucją prezydent powinien przyjąć (ślubowanie Macieja Berka – przyp. RMF FM) – stwierdził wicemarszałek Sejmu. Podkreślił jednak, że patrząc na poprzednie decyzje Karola Nawrockiego można się spodziewać, że prezydent nie przyjmie ślubowania Berka.

Dopytywany o to, czy Berek ma odpowiednie doświadczenie zawodowe, żeby zostać sędzią TK, mówił: My w Sejmie jesteśmy od tego, żeby te rzeczy ocenić. Ja głosowałem przeciwko. Uważam, że droga z rządu prosto do TK nie jest właściwą. Natomiast tak mamy napisane prawo, że tego nie zakazuje. Jest to coś, co połączyło PiS i Platformę. Te partie, mimo że potrafią się strasznie ze sobą kłócić, to jeżeli chodzi o praktykę rządzenia, robią bardzo podobne rzeczy.

Jego zdaniem Polacy powinni wyciągnąć z tego wnioski, bo głosowanie na dwie największe partie zmiany w kraju nie przyniesie.

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