Będzie nowy program CPN? Szef MAP komentuje

RMF24

„To bardzo poważna decyzja o poważnych skutkach dla budżetu państwa. Działamy w interesie społeczeństwa. Udowodniliśmy to, wprowadzając program CPN” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, odnosząc się do tego, czy zostanie wprowadzony nowy program CPN celem obniżenia ceny paliw na stacjach. Szef MAP zaznaczył, że nowej decyzji jeszcze nie ma. Skomentował też decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który skierował ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków do Trybunału Konstytucyjnego. „Nie rozumiem intencji prezydenta” – stwierdził.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun był pytany przez prowadzącego Piotra Salaka o opinię na temat sondażu, jaki został przeprowadzony na zlecenie RMF FM, z którego wynika, że ponad połowa Polaków jest zdania, że rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw na stacjach.

Co Polacy sądzą o walce rządu z drożyzną na stacjach paliw? Nowy sondaż 59 procent Polaków uważa, że rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw – wynika z najnowszego sondażu Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM. Tylko 23 procent badanych ocenia działania rządu pozytywnie, a aż 18 procent nie ma w tej…

Myślę, że to jest naturalna reakcja społeczna, które zawsze oczekuje większych działań, natomiast zwracam uwagę na to, że my wprowadziliśmy program CPN, który był najbardziej efektywny i skuteczny w całej Europie – stwierdził.

Na sugestię prowadzącego, że program CPN (Ceny Paliwa Niżej) już się skończył, Wojciech Balczun zwrócił uwagę na to, że Polska stała się wzorem dla innych państw w Europie. Kopiowali nas Czesi i inni nasi sąsiedzi. Pokazywali nas jako przykład. Natomiast wiadomo, że ten program był na czas określony – wskazał.

Będzie nowy program CPN? Szef MAP: Można to zrobić bez ustawy

Minister aktywów państwowych odniósł się również do kwestii, czy może powstać nowy program CPN, którego założeniem miałoby być wprowadzenie niższych cen paliw na stacjach. Po to była nasza inicjatywa dotycząca podatku od nadmiarowych zysków, żeby wygenerować środki, które pozwolą ministrowi finansów na obniżenie cen. Cały czas szukamy rozwiązań, które są możliwe. Minister finansów ma w swojej gestii możliwość obniżenia VAT-u – powiedział.

Podkreślił, że „można to zrobić bez ustawy”.

Ostatnie dwa tygodnie będziemy bardzo pilnowali tego, co się będzie działo na rynkach. Zrobiłem sobie taką analizę na własny użytek ostatnich dziesięciu dni, jeśli chodzi o ceny na stacjach paliw i mimo tego, że ciągle zawirowania w ciśnieniu Ormuz trwają, ten konflikt nie został jakby zakończony. Te ceny jednak się stabilizują – wskazał.