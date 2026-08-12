Będą dodatkowe pieniądze z UE na zbrojenia? Pytamy wiceminister obrony narodowej

RMF24

Czy Polska ma szansę na dodatkowe środki z UE na zbrojenia? Kiedy nasz kraj otrzyma kolejną transzę środków z programu SAFE? Kto ponosi odpowiedzialność za wpuszczenie humanoidalnego robota znanego jako Edward Warchocki do portu Marynarki Wojennej? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony narodowej Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką. Zapraszamy!

Jakie są szanse, by Polska pozyskała z Unii Europejskiej kolejne miliardy euro na modernizację i rozbudowę armii? Warszawa jest już największym beneficjentem unijnego programu SAFE, z którego finansowane są inwestycje w obronność. Pierwsza transza dla Polski wyniosła ponad 6,5 mld euro. Ile pieniędzy nasz kraj może jeszcze dostać i na jakie konkretnie zakupy zostałyby one przeznaczone?

W rozmowie z wiceminister obrony narodowej poruszymy także temat bezpieczeństwa polskiej infrastruktury wojskowej. Kontrowersje wywołała obecność humanoidalnego robota chińskiej produkcji na terenie portu Marynarki Wojennej w Świnoujściu. Jak doszło do wpuszczenia urządzenia na teren wojskowy? Kto wydał zgodę?

Zapytamy też o przyszłość polskiej Marynarki Wojennej – program Miecznik, budowę fregat i możliwość produkowania okrętów także dla zagranicznych odbiorców.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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