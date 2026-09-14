Atak Rosji przy granicy z Polską. Wiceszef MSWiA zwraca uwagę na jeden szczegół

RMF24

„Spodziewaliśmy się tego, że Rosja będzie eskalować terrorystyczne wręcz działania. Tym atakiem Rosja chce wyizolować Ukrainę” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, odnosząc się do ataku Rosjan przy granicy z Polską z soboty na niedzielę. Podkreślił, że w razie zagrożenia należy schronić w dostępnych miejscach pod powierzchnią gruntu. „Piwnica, garaż - to jest najlepsze miejsce do ukrycia” - dodał. Z kolei europoseł PiS Tobiasz Bocheński podkreślił, że wraz z eskalowaniem sytuacji w Ukrainie przez Moskwę - także przy granicy z Polską - wzrasta znaczenie kwestii budowy schronów w naszym kraju. „Przed nami jest wielkie zadanie budowy schronów i miejsc schronienia” - ocenił, zaznaczając, w obecnej sytuacji mieszkańcy przygranicznych regionów „mogą czuć się zaniepokojeni”.

Według gościa RMF FM, którym w pierwszej części Porannej rozmowy w RMR FM był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek jednym z celów Kremla jest ograniczenie możliwości transportowych Ukrainy, w tym dostaw uzbrojenia oraz utrudnienie zachodniego wsparcia.

To jest próba (...) doprowadzenia do izolacji Ukrainy poprzez przerwanie tak naprawdę tras, szlaków, dostawy zarówno uzbrojenia, jak ale również współpracy gospodarczej - podkreślił polityk KO.

MSWiA ostrzega: To bardzo poważne zagrożenie dla Polski

Komentując wydarzenia z soboty na niedzielę, gdy Rosjanie zaatakowali przy granicy Ukrainy z Polską, wiceszef MSWiA ocenił, że rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę stwarzają "bardzo poważne” zagrożenie także dla Polski. Jeżeli dwa kilometry od Polski, od przejścia od polskiej granicy mamy atak drogowy czy atak rakietowy, to bardzo mocno to podnosi ryzyko również dla nas - wskazał.

Dodał zarazem, że Polska reaguje na zmianę sytuacji poprzez zwiększanie możliwości rozpoznawczych i zdolności do zwalczania obiektów powietrznych. Zwiększamy możliwości rozpoznawcze i możliwości zwalczania tych obiektów przez Wojsko Polskie – stwierdził.

Mroczek: W tej chwili ryzyko ataku na kolei jest o wiele większe

Szczególną uwagę zwrócił natomiast na ataki na kolej. Pociągi były dotąd jednym z podstawowych sposobów bezpiecznego przemieszczania się po Ukrainie, także dla zagranicznych polityków i przedstawicieli innych państw. Do tej pory te pociągi były uważane za w miarę bezpieczny środek (...) docierania do stolicy Ukrainy. W tej chwili to ryzyko jest o wiele większe - podkreślił Mroczek.

Pytany przez prowadzącego Tomasza Terlikowskiego o to, co mają zrobić mieszkańcy terenów przygranicznych w razie zagrożenia atakiem ze strony Rosji, zwłaszcza w sytuacji, gdy w pobliżu nie ma żadnych schronów. Informujemy o tym, że w zależności od tego, w jakiej zabudowie, w jakich budynkach ludzie mieszkają. Jeżeli to są domy jednorodzinne, to przede wszystkim trzeba skryć się w tych pomieszczeniach, które mają garaż czy piwnica. Żeby dać sobie ochronę. W budynkach wielorodzinnych też są takie pomieszczenia. Jest aplikacja „Gdzie się ukryć?”, która zawiera ponad osiemdziesiąt tysięcy takich obiektów - stwierdził.

Dodał, że „w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach podajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każda, każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż to jest najlepsze miejsce do ukrycia między ścianami wewnętrznym”.

Odnosząc się do ataku Rosjan w miniony weekend podkreślił, że „ponad tydzień temu mieliśmy do czynienia z atakiem na przejścia graniczne po ukraińskiej stronie”.

Spodziewaliśmy się tego. Przekazywali to również Ukraińcy, że Rosja eskaluje te terrorystyczne wręcz w tej chwili działania związane z atakowaniem przejść granicznych, okolicy przejść granicznych i pociągów, więc tutaj mamy eskalację tej wojny - stwierdził wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Europoseł PiS krytykuje rząd: Nie czuje się bezpiecznie

W drugiej części Porannej rozmowy w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński, który stwierdził, że „nie czuje się poinformowany” przez rząd w należyty sposób o zagrożeniach ze strony Rosji. Nie czuję się bezpiecznie czy niebezpiecznie. Tutaj skala jest dość rozpięta. Nie słyszałem całości wypowiedzi pana ministra (Czesława Mroczka – red.), ale z tego, co słyszę z wypowiedzi różnego rodzaju, to Polacy nie są traktowani jak dorośli ludzie – dodał.

Ocenił, że „dzisiaj politycy rządzący Polską opowiadają, że wszyscy są poinformowani, że dostali broszurę, co mają robić a słyszymy głos Polaków - w szczególności z Lublina i Lubelszczyzny - którzy mówią: nie wiemy, co mamy robić”.

Polacy są traktowani infantylnie przez tę ekipę rządową, co podważa zaufanie obywateli do państwa polskiego - powiedział Tobiasz Bocheński.

„Mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym”

Polacy powinni być poinformowani, że minister spraw wewnętrznych ma strategię zabezpieczenia obrony ludności cywilnej, czyli tak zwaną strategię obrony cywilnej. Często nasi rodacy myślą, że obrona cywilna jest czymś innym niż się myśli. Obrona cywilna to jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w trakcie konfliktu zbrojnego. I teraz mamy tradycyjny konflikt zbrojny, czyli gdyby ktoś nie daj Boże zaatakował Rzeczpospolitą i mamy działania hybrydowe i prowokacyjne Rosji - stwierdził.

I z tym mamy do czynienia teraz. Wkraczanie samolotów w polską przestrzeń powietrzną, latanie nad naszymi instalacjami na, na Bałtyku, wysyłanie dronów. Nie wiemy, czy celowo czy nie, więc powinniśmy zakładać, że celowo przez Federację Rosyjską blisko polskich granic, bądź nawet na terytorium Rzeczpospolitej. I teraz Polacy muszą wiedzieć, że jeżeli państwo polskie od osiemdziesiątego dziewiątego roku nie szykowało się na tego rodzaju zagrożenia, bo powiedzmy sobie szczerze nie szykowało się, wszyscy myśleli inaczej o świecie. Fukuyama myślał o końcu historii - dodał.

Stwierdził także, że w obliczu eskalacji działań terrorystycznych ze strony Rosji, które ogniskują coraz bliżej polskiej granicy, jednym z priorytetów jest zwiększanie bezpieczeństwa polskich obywateli, w tym budowa schronów.

Przed nami jest wielkie wyzwanie budowy schronów dla ludności cywilnej. Finowie robili to wcześniej. Wcześniej się przygotowywali, mieli też inne możliwości finansowe. My dzisiaj jesteśmy dopiero na rozpoczęciu tego procesu – stwierdził.

Tobiasz Bocheński podkreślił, że w tym momencie „nie potrzebujemy przywrócenia zasadniczej służby wojskowej”.