Alert RCB zawiódł? Odpowie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek

RMF24

Czesława Mroczka, wiceszefa MSWiA, zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM, dlaczego rząd rozesłał do milionów Polaków alert z linkiem, który nie działał. Czy system nie został odpowiednio przygotowany na tak dużą liczbę wejść? Czy podobne sytuacje nie podważają zaufania do komunikatów wysyłanych w sytuacjach kryzysowych?

Zapytamy także o nową rządową aplikację do ostrzegania ludności. Kiedy zacznie działać? Będzie częścią mObywatela, czy powstanie jako osobny system? Dlaczego rząd wciąż nie podjął decyzji w tej sprawie i czy nowa aplikacja ma docelowo zastąpić lub uzupełnić alerty RCB?

Porozmawiamy również o narastającej liczbie ataków na obywateli Ukrainy w Polsce. Czy potrzebne są nowe rozwiązania w walce z przestępstwami z nienawiści? Czy policja powinna stworzyć specjalną komórkę zajmującą się takimi sprawami? Czy zaostrzenie kar może ograniczyć skalę tego zjawiska?

Zapytamy też o sytuację na granicy z Białorusią. Po uszczelnieniu polskiej granicy presja migracyjna przeniosła się na Łotwę. Czy polskie rozwiązania okazały się skuteczne? Czy Polska wspiera łotewskie służby w ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.