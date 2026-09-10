„95 proc. lekarzy czuje się niesprawiedliwie potraktowanych”

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„Postępowanie w Szpitalu Południowym zakończy się w ciągu kilku miesięcy. Świadków jest naprawdę sporo i mogą pojawić się dodatkowe wątki. Na razie nie mamy potwierdzenia, że mogło tam dochodzić do działań doprowadzających do śmierci pacjenta, ale sprawa jest rozwojowa” - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Podkreślał, że cała afera podważyła zaufanie do lekarzy.

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w Porannej rozmowie w RMF FM mówił wprost, że zamieszanie wokół Szpitala Południowego w Warszawie i zarobków medyków spowodowała nagonkę na lekarzy.

95 proc. lekarzy w ankietach mówi, że czuje się niesprawiedliwie potraktowanych i nagonka, z którą mieliśmy do czynienia, uderza w uczciwych medyków. Słowa, które padają z ust polityków, szkodzą lekarzom i zaufaniu do lekarzy - mówił Jankowski.

Co z reformą zdrowia i zarobkami lekarzy?

Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia. Chodzi o zmiany zapowiedziane na początku lipca po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała 12-miesięczne vacatio legis dla ustaw ograniczających zarobki lekarzy, dzisiaj jednak nikt już o tym nie pamięta.

Czy lekarze są gotowi zaakceptować mniej pieniędzy w zamian za większą przewidywalność systemu i lepszą organizację pracy?

Nie chcemy rozmawiać o stawce 240 zł za godzinę, chcemy rozmawiać o chorobie, którą są dziś złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach. Potem możemy rozmawiać o stawce - mówił Łukasz Jankowski.

Pytany, czy jego zdaniem zarobki niektórych lekarzy nie są zbyt wysokie, podkreślał, że jest to sytuacja bardzo indywidualna i uzależniona od zakresu obowiązków.

Nie potrafię powiedzieć, czy zarobki są za wysokie, bo nie wiem, co ci lekarze robią w tym czasie, natomiast wiem, że są niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że ktoś zarabia miliony, a w tym samym szpitalu lekarz na oddziale chorób wewnętrznych zarabia minimalną krajową. To rozwarstwienie musi się skończyć - mówił wprost.

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