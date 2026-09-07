Zondacrypto pogrąża prawicę? Naszym gościem będzie Paulina Matysiak

Maciej Berek, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Czy ta decyzja Sejmu oznacza przełom czy pat w TK? Czy politycy powinni trafiać do Trybunału Konstytucyjnego? Co zrobi prezydent Karol Nawrocki?
Zapytamy o wygraną AfD w Saksonii-Anhalt. Co oznacza rosnące poparcie dla skrajnej prawicy w Niemczech dla Polski? Czy w kampanii wyborczej Konfederacje, PiS i ugrupowanie Mateusza Morawieckiego sięgną po antyimigracyjną narrację, tak jak zrobiła to Alternatywa dla Niemiec?
To tylko niektóre tematy, które chcemy poruszyć z Pauliną Matysiak.
Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.