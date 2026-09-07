Zondacrypto pogrąża prawicę? Naszym gościem będzie Paulina Matysiak

RMF24

Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Jak w tej sprawie głosowała Paulina Matysiak? Dlaczego w Polsce nie ma politycznej woli uregulowania sprawy kryptowalut? Czy afera Zondacrypto jest poważnym problem dla prawicy i zaszkodzi jej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie posłanka Paulina Matysiak.

Maciej Berek, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Czy ta decyzja Sejmu oznacza przełom czy pat w TK? Czy politycy powinni trafiać do Trybunału Konstytucyjnego? Co zrobi prezydent Karol Nawrocki?

Zapytamy o wygraną AfD w Saksonii-Anhalt. Co oznacza rosnące poparcie dla skrajnej prawicy w Niemczech dla Polski? Czy w kampanii wyborczej Konfederacje, PiS i ugrupowanie Mateusza Morawieckiego sięgną po antyimigracyjną narrację, tak jak zrobiła to Alternatywa dla Niemiec?

To tylko niektóre tematy, które chcemy poruszyć z Pauliną Matysiak.

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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