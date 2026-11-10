Zamach w Krakowie. W jakim stanie są ranni policjanci?

RMF24

„Mam świeżą informację od komendanta głównego policji Marka Boronia, który dzisiaj spotkał się z policjantami. Ich stan jest lepszy, lepszy także niż po operacji. Miejmy nadzieję, że najgorsze mają za sobą” - przekazał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, odnosząc się do zdrowia funkcjonariuszy, którzy interweniowali w trakcie dramatycznych wydarzeń w Krakowie.

Jeden z policjantów, starszy posterunkowy Artur Morański, został przeniesiony do szpitala wojskowego z uwagi na potrzebne zabiegi i operacje. To jest ciągle walka o zdrowie. Z punktu widzenia ich przyszłej służby, jeśli będą chcieli pozostać w służbie, my też tego będziemy chcieli - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, dodając, że dla mundurowych często równie ważne co wyzdrowienie, jest także powrót do służby.