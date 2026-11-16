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„Jako parlamentarzysta zajmuję się interesem publicznym, interesem polskich obywateli i interesem polskich podatników, a nie lobbingiem” – tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Konfederacji Przemysław Wipler skomentował dzisiejsze doniesienia Wirtualnej Polski. Jak ujawnili dziennikarze, na ponad 3,3 mln zł firmy założone przez Przemysława Wiplera i jego byłego wspólnika Michała Krzymowskiego wystawiły do stycznia 2025 r. faktury klientom, których tematykę podejmowali w Sejmie Wipler i parlamentarzyści z jego Zespołu ds. Wolnego Rynku.

RMF FM

Przestałem zajmować się lobbingiem przed przyjęciem ślubowania poselskiego. Zajmuję się sprawami, które są ważne politycznie i ekonomicznie dla wyborców Konfederacji, dla naszej linii, naszej formacji politycznej. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, że są nieprawidłowości na miliardy złotych przy zakupie amunicji, to ja nie zrezygnuję z badania tej sprawy tylko dlatego, że kiedyś pracowałem dla jakiegoś podmiotu z tej branży – wyjaśnił Wipler.

„Zajmuję się interesem publicznym, a nie lobbingiem”. Wipler odpowiada na zarzuty Czas: 20:38

Jak dodał, skieruje sprawę do sądu przeciwko dziennikarzom.

Poseł przyznał, że w przeszłości współpracował z wieloma firmami, zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi, ale obecnie jego aktywność skupia się wyłącznie na sprawach ważnych dla wyborców Konfederacji. Gdybym miał nie zajmować się jako poseł tematami, które dotyczą czy potencjalnie mogą dotyczyć interesów tych firm, to bym mógł chyba tylko pracować w Komisji do spraw łączności z Polakami za granicą – argumentował.

Wipler podkreślił, że obowiązujące w Polsce przepisy nie pozwalają mu ujawniać szczegółów dotyczących wcześniejszych klientów, nawet jeśli chciałby to zrobić. Jednocześnie zadeklarował, że pracuje nad projektem ustawy lobbingowej, która ma wprowadzić większą transparentność w tym zakresie.

Odnosząc się do zapraszania przedstawicieli firm na posiedzenia zespołów parlamentarnych, Wipler wyjaśnił: Jeżeli na zespole my mówimy o tym, co zrobić, żeby podmioty, które nielegalnie w Polsce działają, które nie płacą w Polsce podatków, zaczęły płacić podatki, to to są rzeczy, które są w interesie polskich obywateli, polskich podatników.

Poseł podkreślił, że jego działania nie są ukierunkowane na interesy konkretnych firm, lecz mają służyć dobru publicznemu. To nie jest zespół w interesie jakiejkolwiek z firmy, jakiejkolwiek branży. To jest zespół w interesie polskich obywateli, polskich podatników – zapewnił.

Wipler odniósł się także do planowanej ustawy antylobbingowej. Jego zdaniem, kluczowa jest kwestia jawności i wprowadzenia okresu karencji dla parlamentarzystów, którzy wcześniej pracowali w biznesie.

Są posłowie, którzy nie znają się na niczym, a są posłowie, którzy przychodzą z biznesu i pracowali dla poważnych firm, robiąc poważne rzeczy. Ja jestem w tej drugiej grupie parlamentarzystów, jestem prawnikiem, pracowałem, myślę, z dosyć dużymi sukcesami zawodowymi i zrezygnowałem z bardzo dużych zarobków, przechodząc do polityki właśnie po to, żeby pracować teraz dla Polaków, dla polskich obywateli, podatników, a nie dla firm, z którymi kiedyś pracowałem – wyjaśnił.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego i „reset”

W rozmowie poruszono także temat tzw. resetu w Trybunale Konstytucyjnym. Wipler wskazał, że kluczowa dla powodzenia tej inicjatywy jest postawa Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz środowisk związanych z Trzecią Drogą. Oni dają szansę większości matematycznej na wyjście z sytuacji, z tego pata – ocenił.

Odnosząc się do propozycji prezydenta, by „reseciarze” przedstawili wspólny projekt zmiany konstytucji, Wipler zauważył, że „pewne zmiany mogą nie wymagać konstytucji, ale pewnego takiego konsensusu faktycznego. Pewne wymagają zmiany konstytucji. Bez zmiany konstytucji można przekonać sędziów obecnie zasiadających w Trybunale i tych, którzy są uznawani przez jedną stronę i przez drugą do tego, by przeszli w stan spoczynku i powołanie nowych”.

Polityczne gry wokół jednej listy prawicy

Wipler odniósł się także do propozycji Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej stworzenia jednej listy prawicowej na wybory do Sejmu. Jego zdaniem, jest to element gry politycznej mającej na celu osłabienie Konfederacji.

Jarosław Kaczyński przestał wierzyć, że jest w stanie odbić nam tych wyborców, którzy przepłynęli. Chce zniechęcić do nas tych, którzy kiedyś głosowali na Donalda Tuska, Szymona Hołownię, Władysława Kosiniaka-Kamysza, a czasami na partię Razem – stwierdził.

Poseł Konfederacji podkreślił, że różnice programowe i styl uprawiania polityki uniemożliwiają stworzenie wspólnej listy z PiS i innymi ugrupowaniami prawicowymi.

My jako Konfederacja w wielu kwestiach, mamy radykalnie inne pomysły na to, jak organizować rzeczywistość niż nasi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. Różnimy się też w tym, w jaki sposób uprawiać politykę od Grzegorza Brauna, nawet jeżeli na poziomie konkretnych postulatów mamy czasami dość dużą zgodność, to sposób polityki nas dzieli – wyjaśnił.

Sprawa prezesa Święczkowskiego

W rozmowie nie zabrakło również odniesień do bieżących wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego, w tym możliwego aresztowania prezesa Bogdana Święczkowskiego. Wipler wyraził zdecydowany sprzeciw wobec takich działań.

Policjanci, którzy zatrzymają pana prezesa Święczkowskiego, muszą się liczyć z tym, że oni będą za rok sami zatrzymywani za przekroczenie uprawnień – przestrzegał.

Jego zdaniem, obecna eskalacja konfliktu wokół Trybunału ma charakter polityczny i jest elementem strategii rządu. Kampania wyborcza rządu, który nie ma sukcesów gospodarczych przy rosnącym pesymizmie co do przyszłości ich rodzin, sytuacji osobistej Polaków - próbuje się dać igrzyska i zwalić na kogoś, że jest źle – ocenił.

Wipler podkreślił, że nie widzi żadnych podstaw do aresztowania prezesa Trybunału Konstytucyjnego. (To) jest ewidentnym politycznym nadużyciem, jest robieniem polityki w najgorszym stylu. I takie rzeczy się zemszczą i powinny się mścić na ludziach, którzy w sposób podły, niegodziwy uprawiają politykę – powiedział.