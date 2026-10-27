Współpraca Lewicy z PSL pod znakiem zapytania? Zapytamy Katarzynę Kotulę

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Czy współpraca Lewicy z PSL stanęła pod znakiem zapytania? Czy Lewica oszukała ludowców w głosowaniach w sprawie aborcji i dwukadencyjności? Czy Lewica poparłaby stanowisko wicepremiera dla Szymona Hołowni? M.in. o to Joanna Górska zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzynę Kotulę, Pełnomocniczkę Rządu ds. Równości z Nowej Lewicy. Zapraszamy!

Nie milkną echa wydarzeń związanych z ubiegłotygodniowym sejmowym głosowaniem ws. dwukadencyjności w samorządach. Czy współpraca Lewicy z PSL stanęła pod znakiem zapytania? Czy Lewica oszukała ludowców w głosowaniach w sprawie aborcji i dwukadencyjności?

Katarzynę Kotulę zapytamy także o to czy Lewica poparłaby stanowisko wicepremiera dla Szymona Hołowni?

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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