Współpraca Lewicy z PSL pod znakiem zapytania? Zapytamy Katarzynę Kotulę

Nie milkną echa wydarzeń związanych z ubiegłotygodniowym sejmowym głosowaniem ws. dwukadencyjności w samorządach. Czy współpraca Lewicy z PSL stanęła pod znakiem zapytania? Czy Lewica oszukała ludowców w głosowaniach w sprawie aborcji i dwukadencyjności?
Katarzynę Kotulę zapytamy także o to czy Lewica poparłaby stanowisko wicepremiera dla Szymona Hołowni?
Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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