Wspólna lista wyborcza KO i Lewicy? Zapytamy o to Magdalenę Biejat

Marcin Romanowski z listem żelaznym. Prokuratura ma 7 dni na złożenie zażalenia. Czy decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie to porażka prokuratury i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka? Czy to byłoby złe rozwiązanie, gdyby były wiceminister sprawiedliwości wrócił do kraju i odpowiadał z wolnej stopy?
Prezydent Karol Nawrocki zaapelował o podjęcie dyskusji w sprawie dostępu do broni. Czy w Polsce jest trudno uzyskać pozwolenie na broń? Czy powinien być łatwiejszy dostęp? Jakie jest stanowisko Lewicy w tej sprawie?
W rozmowie poruszymy także sprawę Trybunału Konstytucyjnego, ustawy o nadmiernych zyskach paliwowych i komentarzy Sławomira Mentzena pod adresem policjantek.
Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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