Wpadka Konfederacji w wyborach w Krakowie. „Głowy poleciały, wyciągamy wnioski”

RMF24

„Wpadki się zdarzają, to jest wpadka i jest ona rozliczona. Głowy poleciały, wyciągamy z tego wnioski i zobowiązujemy się wobec wyborców, że nic takiego się nigdy nie wydarzy” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Wawer, poseł Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego, odnosząc się do braku kandydata w wyborach w Krakowie.

„Moja kandydatura na Prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana. Zabrakło ważnych podpisów” - tak napisał początkiem września w mediach społecznościowych Bartosz Bocheńczak, który miał być kandydatem Konfederacji w wyborach na prezydenta Krakowa.

Konfederacja bez kandydata na prezydenta Krakowa. Bocheńczak: Zawaliłem „Moja kandydatura na Prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana. Zabrakło ważnych podpisów” - napisał w mediach społecznościowych Bartosz Bocheńczak, który miał być kandydatem Konfederacji. To oznacza, że partia Sławomira Mentzena nie wystartuje…

To jest nauczka, żeby nawet rzeczy, które wydają się proste i oczywiste, nigdy nie lekceważyć – przyznał Wawer. My w Krakowie zbieraliśmy dużo więcej podpisów w dużo krótszym czasie w poprzednich kampaniach. Dlaczego się nie udało? Dlatego, że temat został zlekceważony. Możemy jedynie zagwarantować, że ani w Krakowie, ani nigdzie indziej się taka sytuacja więcej nie powtórzy – dodał.

15 miliardów na bazę wojsk USA w Polsce

Na pytanie Piotra Salaka czy należy wydać 15 miliardów złotych na stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce i czy w związku z tym należy podnieść podatki, Wawer odparł, że „problem z budżetem Polski nie jest taki, że mamy za niskie podatki”.

Problem jest taki, że mamy za wysokie wydatki i wydajemy pieniądze na głupoty. Kilka miliardów rocznie wydajemy na socjal dla imigrantów. To jest pierwszy wydatek, który należy ściąć i to jest około 4-5 miliardów w wydatkach socjalnych na imigrantów – powiedział polityk i dodał, że to około jedna trzecia kwoty, którą Polska ma wydać na stałą bazę wojskową USA w Polsce.

Atak w klasztorze

Wiceprezes Ruchu Narodowego odniósł się również do tragicznych wydarzeń w opactwie w Jarosławiu, gdzie w ataku ukraińskiego obywatela zginęła jedna osoba, a kilka innych zostało rannych. W oświadczeniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał, że „sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem”.

„Obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni”. Zełenski o tragedii w Jarosławiu Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował dzisiejsze, tragiczne wydarzenia w Jarosławiu, gdzie w ataku ukraińskiego obywatela zginęła jedna osoba, a kilka innych zostało rannych. „Jesteśmy wstrząśnięci złem” - napisał Zełenski.

Odnosząc się do słów Zełenskiego Wawer stwierdził, że to kurtuazyjne oświadczenie. To, czego można się spodziewać – powiedział. Na pytanie prowadzącego rozmowę Piotra Salaka, czy politycy powinni teraz studzić nastroje społeczne odpowiedział, że „politycy zawsze powinni w jasny sposób dawać społeczeństwu przekaz, że przemoc jest niedopuszczalna”.

My nie możemy doprowadzić do tego, żeby teraz na tle tej fali, bo już trzeba mówić o fali ukraińskich przestępstw, ukraińskich zbrodni w Polsce, żeby dochodziło do jakiegoś rewanżu, wybuchu przemocy, linczu – zaznaczył polityk. Im więcej imigrantów wpuszczamy do Polski, tym więcej będzie przestępstw popełnianych przez imigrantów – dodał.