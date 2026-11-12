Wawer w RMF FM: Doradzałbym prezydentowi pójść na spotkanie z Tuskiem

RMF24

„Donald Tusk chce ocieplić wizerunek, ale prezydent nie powinien odrzucać zaproszenia (które wystosował premier). Gdybym był doradcą prezydenta, to doradzałbym spotkać się z premierem” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Konfederacji Michał Wawer.

Komentując inicjatywy spotkań na najwyższym szczeblu politycznym, poseł Konfederacji odniósł się do relacji na linii rząd–prezydent i niedawnej propozycji Donalda Tuska, który zaprosił Karola Nawrockiego na spotkanie „w cztery oczy”, by omówić sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Choć – jak przyznał Wawer – jako doradca prawdopodobnie rekomendowałby skorzystanie z zaproszenia do rozmów, doskonale rozumie rezerwę i brak zaufania wynikający z obecnego poziomu napięcia politycznego.

Z drugiej strony rozumiem też brak zaufania do Donalda Tuska, obawę, że może to być spotkanie w jakiś sposób niekorzystnie ustawione dla prezydenta. Premier może je potem wykorzystywać, żeby jakieś komunikować jakieś rzeczy w sposób niezgodny z prawdą. No, tutaj niestety jest taki poziom napięcia, że już brakuje najbardziej elementarnego zaufania w oczywistych kwestiach - mówił w rozmowie z Magdą Sakowską.

Zdaniem Wawera działania obozu władzy, w tym kwestie związane z Trybunałem Konstytucyjnym, przekraczają demokratyczne ramy i prowadzą do głębokiego kryzysu państwowego. Podkreślił jednak, że społeczeństwo oczekuje od polityków dialogu i szukania kompromisów, a nie rozwiązań siłowych.

Jedna lista prawicy? „Medialny spin”

Odnosząc się do propozycji wspólnego startu w wyborach do Sejmu, którą sugerował m.in. Jarosław Kaczyński, Michał Wawer określił te zapowiedzi mianem „medialnego spinu”.

Kiedy ktoś realnie chce rozmawiać o budowaniu wspólnej listy, jakkolwiek to jest bezsensowny pomysł w mojej opinii, to przede wszystkim się wysyła sygnały poniżej progu publicznego ogłoszenia, bada reakcję, bada zainteresowanie, kładzie jakąś konkretną propozycję. Nic takiego nie miało miejsca - stwierdził polityk.

W jego opinii budowanie jednej, wielkiej listy prawicowej w obecnej ordynacji wyborczej i przy tak dużej różnorodności środowisk przyniosłoby odwrotny skutek – mniejszą liczbę mandatów poselskich oraz utratę podmiotowości mniejszych ugrupowań.

Podobne trudności – jak wskazał poseł – pojawiają się przy rozmowach o pakcie senackim, gdzie środowisko PiS ma wykazywać postawę hegemona, niechętnie dzieląc się najlepszymi miejscami z innymi partnerami po prawej stronie.

To jest cały czas to wyobrażenie (…) żywioł w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której PiS jest jedyną albo dominującą partią na prawicy, a tej rzeczywistości już od wielu lat nie ma - powiedział.

Nowa jakość i podejście do dostępu do broni

Wawer odniósł się również do pozycji Konfederacji na polskiej scenie politycznej, podkreślając, że ugrupowanie przetrwało próbę czasu, zbudowało stabilny elektorat i nie obawia się nowej politycznej konkurencji.

W rozmowie poruszono także temat bezpieczeństwa i przepisów dotyczących posiadania broni w kontekście niedawnych wydarzeń. Poseł Konfederacji zaznaczył, że przestępcy sięgają po środki nielegalne, a restrykcje uderzające w praworządnych obywateli nie rozwiążą problemu. Jednocześnie zadeklarował otwartość na merytoryczną dyskusję nad procedurami oraz nacisk na podnoszenie kultury i kompetencji w posługiwaniu się bronią.