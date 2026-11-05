„To jest postawa warcholska, a nie głowy państwa”. Wiceminister ostro o Nawrockim

Spór o nominacje ambasadorskie
Wiceszef MSZ wskazał, że głównym problemem w obsadzaniu kluczowych placówek dyplomatycznych jest postawa prezydenta. Podkreślił, że rząd nie zamierza rezygnować z prób obsadzenia placówek, mimo braku podpisów prezydenta.
To, że jedna strona procesu konstytucyjnego, jakim jest nominowanie wysokich przedstawicieli Rzeczypospolitej w innych krajach, czyli ambasadorów, nie wypełnia swoich obowiązków konstytucyjnych, nie znaczy, że reszta państwa ma rezygnować ze swoich obowiązków, bo to jest obowiązek, żeby tego próbować – zaznaczył.
Kontrowersje wokół propozycji zmian w Trybunale Konstytucyjnym
Jednym z głównych tematów debaty publicznej pozostaje impas wokół Trybunału Konstytucyjnego. Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało głębokie zmiany w funkcjonowaniu tej instytucji, sugerując tzw. reset.
Wiceszef MSZ ocenił, że propozycje PSL-u mogą prowadzić do jeszcze większego chaosu.
Trzeba przestrzegać konstytucji i sędziowie, którzy zostali prawidłowo wybrani przez Sejm i są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, muszą zostać zaprzysiężeni. Tymczasem według tej propozycji wszyscy, zarówno prawidłowo, jak i nieprawidłowo wybrani sędziowie mają zrezygnować albo zostać pozbawieni mandatu. To jest niedobra propozycja – mówił.
Międzynarodowy odbiór polskiego kryzysu
Wiceszef MSZ odniósł się także do pytania o to, jak wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego wpływają na postrzeganie Polski za granicą. Zaznaczył, że temat ten nie jest szeroko komentowany przez zagranicznych partnerów.
Nikt tego w ogóle nie poruszył – stwierdził, relacjonując swoje spotkania z przedstawicielami brytyjskiej dyplomacji i gabinetu premiera w Londynie.
Jednocześnie Bosacki wyraził opinię, że pewne działania prezydenta, takie jak odwoływanie wizyt zagranicznych w ostatniej chwili, mogą budzić wątpliwości co do powagi głowy państwa.
Wszyscy zaczną się zastanawiać, czy nasza głowa państwa to jest poważny człowiek – ocenił.
Rezygnacje ambasadorów
Ostatnie dni przyniosły rezygnacje trzech ambasadorów – w Chinach, Rumunii oraz przy ONZ. Wiceszef MSZ nie krył krytyki wobec ich decyzji.
Niektórzy z nich mieli lada chwila zjechać, więc to ich bohaterstwo jest, szczerze mówiąc, dosyć kabaretowe. Chodzi im tylko o to, żeby się przypodobać jednej stronie sceny politycznej. Po drugie, ich postawa jest głęboko antypaństwowa. Oni reprezentują państwo, a nie żadną partię polityczną i nie powinni się opowiadać po żadnej ze stron – ocenił Bosacki.
Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.
Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby nie umknęła Ci żadna rozmowa w RMF FM.