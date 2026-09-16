Ślubowanie Berka w Sali Kolumnowej Sejmu? Śliz: Prawdopodobnie tak to się skończy

RMF24

Paweł Śliz nie jest w stanie stwierdzić, czy powołany niedawno do Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek spełnia formalne wymogi, żeby zostać sędzią TK. Poseł Polski 2050 mówił o tym w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Polityk nie przewiduje, żeby prezydent odebrał ślubowanie od Berka, choć jego zdaniem powinien zrobić to od każdego, kogo wybrał Sejm. Śliz był pytany również o zasadność zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wskazał, iż nie każdy, kto jest w Radzie, ma dostęp do informacji o klauzuli „ściśle tajne”, a takie mogłyby być omawiane w związku z obecną, napiętą sytuacją geopolityczną wokół Polski.

Trudno powiedzieć, czy jest to konieczne – przekonywał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Śliz pytany, czy prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

Poseł nawiązał do informacji o możliwych nowych agresywnych działaniach Rosji, które premierowi Tuskowi przekazało CIA. Śliz dokładnej treści owych informacji jednak nie zna.

Jeżeli pan premier, wspólnie z panem wicepremierem i panem prezydentem będą mogli podzielić się tymi informacjami i wyjdzie taka konieczność to tak, pan prezydent zwoła (RBN – red.) – stwierdził nasz gość, dodając, że mogą to być informacje objęte klauzulą „ściśle tajne”, a nie każdy członek RBN ma do nich dostęp.

Maciej Berek nowym sędzią TK

Paweł Śliz nie przewiduje, aby prezydent odebrał ślubowanie od nowo wybranego przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Śliz jako przewodniczący komisji sprawiedliwości rozpatrujący kandydaturę kandydatów do TK, otrzymuje informację, że warunki formalno-prawne zostały spełnione, więc nie jest w stanie sprawdzić, czy np. Maciej Berek rzeczywiście spełnia wymogi formalne, by zostać sędzią TK.

Gość Popołudniowej rozmowy przypomniał jednak, że Berek przez wiele lat był radcą prawnym czynnie wykonującym zawód.

Poseł Polski 2050 uważa, że Maciej Berek najprawdopodobniej będzie składać ślubowanie w Sali Kolumnowej Sejmu. Nie chciałby też widzieć policji w TK, a spekuluje się, że jej asysta może okazać się niezbędna dla objęcia obowiązków przez Berka.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy...

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