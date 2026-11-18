RMF24

Dlaczego ugrupowanie nie wzięło udziału w rozmowach o Trybunale Konstytucyjnym i czy rozwiązanie kryzysu rzeczywiście zależy wyłącznie od prezydenta? Jaką polityczną przyszłość widzi dla swojej partii Rafał Komarewicz, poseł Unii Centrum? O to zapytamy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

W Trybunale Konstytucyjnym ważą się losy immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Czy potrzebny jest konstytucyjny reset? Jak długo może trwać spór, który coraz bardziej dzieli polską scenę polityczną i sędziowską?

Zapytamy również o przyszłość Unii Centrum i przygotowania do wyborów parlamentarnych. Czy ugrupowanie zamierza budować alternatywę dla KO i PiS, czy ostatecznie zdecyduje się na wspólny start z partią Donalda Tuska? Jak przekonać wyborców, skoro sam Rafał Komarewicz tak krytycznie ocenia skuteczność obecnego rządu?

W rozmowie także o programowych propozycjach Unii Centrum. Czy ograniczenie prezydenckiego weta i wprowadzenie limitu kadencji parlamentarzystów to realne postulaty, skoro wymagają zmiany konstytucji? Zapytamy też o relacje posła z ministrem finansów Andrzejem Domańskim i pomysły na oszczędności w budżecie państwa.

Poruszymy również temat prezydenckiego weta do ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Czy obawy Karola Nawrockiego dotyczące wolności słowa są uzasadnione? Co dalej z przepisami, które miały ułatwić walkę z nielegalnymi treściami i zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników sieci?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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