Problem dzików w miastach. Wiceminister dzieli się opinią o odstrzale

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„Potrzebujemy rozwiązań systemowych” – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska, odpowiadając na pytanie o problem dzików w miastach. Jej zdaniem odstrzał powinien być rozwiązaniem absolutnie ostatecznym, a najpierw powinno zacząć się m.in. od zarządzania odpadami żywnościowymi w śmietnikach czy zwiększeniem zespołów interwencyjnych. W dwumilionowej Warszawie są dwa auta i jeden łowczy, którzy odpowiadają dziś za wiele interwencji.

Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska o problemie dzików w miastach: Odstrzał powinien być ostatecznością (Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Adam Burakowski/East News/Jakub Rutka/RMF FM)

Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska o problemie dzików w miastach: Odstrzał powinien być ostatecznością (Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Adam Burakowski/East News/Jakub Rutka/RMF FM)

Wspomniany stołeczny zespół interwencyjny, zgodnie z informacjami pani wiceminister, bywa wzywany do kilkudziesięciu, a nawet więcej interwencji dziennie.

Urszula Zielińska została także zapytana o możliwy wkład jej resortu w bezpieczeństwo państwa i zieloną część tzw. Tarczy Wschód. Polityk mówiła, że w tym roku dysponuje on kwotą 0,5 mld zł na nawadnianie terenów, które mogłyby stać się naturalnym utrudnieniem dla wrogich wojsk. Do końca września czekamy na projekty od samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych. Już mamy sygnały, że tych projektów prawdopodobnie będzie więcej, niż ta alokacja pół miliarda złotych. Jesteśmy też gotowi na zwiększenie jej – powiedziała rozmówczyni Joanny Górskiej.

Problem dzików w miastach. Wiceminister: Odstrzał powinien być ostatecznym rozwiązaniem Czas: 20:38

Wiceminister zapewniła, że wdrożenie projektów mających na celu zabagnienie terenów to kwestia miesięcy, nie lat. Mam nadzieję, że (…) do połowy przyszłego roku będziemy widzieli rezultaty i konkretne projekty wdrożone wzdłuż wschodniej granicy – stwierdziła.

Dolina dolnej Odry. Jak chronić tę perełkę?

Jednym z flagowych projektów koalicji 15 października jest objęcie mocniejszą ochroną doliny dolnej Odry. Prezydent zawetował stworzenie na tych terenach nowego parku narodowego. W jaki sposób rządzący chcą więc zadbać o wspomniany obszar?

Jest projekt poszerzenia sąsiedniego Drawieńskiego Parku Narodowego. Ten projekt przeszedł konsultacje społeczne, on jest opóźniony, to przyznam (…). Myślę, że tej jesieni zostanie przyjęty, mam nadzieję, że zostanie przyjęty przez radę ministrów – powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

Jak dodała, od czasu objęcia władzy przez obecną koalicję, powstało już 200 nowych rezerwatów.