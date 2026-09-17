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Polska nie zostanie sama w razie niebezpieczeństwa? Myrcha: Tak, jestem tego pewien

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Polska na każde testowanie naszego bezpieczeństwa ze strony Rosji reaguje natychmiastowo – przekonywał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Polityk stwierdził, że NATO robi bardzo dużo, by stawiać opór rosyjskiej agresji, a Polska, gdyby coś wydarzyło się na jej terytorium, na pewno nie zostanie sama. Wzmożenie ataków hybrydowych przez Kreml to zdaniem posła KO bardzo realny scenariusz.