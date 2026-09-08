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Piotr Borys nie ma złudzeń: Prezes PKOI będzie obalony

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„Radosław Piesiewicz mógł robić, co chciał: sprzedał wizerunek olimpijczyków za srebrniki, podpisał umowę z Zondacrypto. 14 września będzie dniem prawdy i sprawiedliwości. Prezes PKOI będzie obalony” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys, komentując przyszłość obecnego prezesa PKOI. Pierwsze od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza, obrady zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbędą się w najbliższy poniedziałek. Poseł Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że nowy prezes PKOI musi działać na podstawie obecnego statutu. „Zmiana statutu w przyszłości musi nastąpić przez walne zgromadzenie” - ocenił.