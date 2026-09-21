Obowiązkowa służba wojskowa powinna wrócić? Zapytamy Janusza Cieszyńskiego

RMF24

Czy Polska powinna wrócić do obowiązkowej służby wojskowej? Kogo miałaby objąć i na jakich zasadach? Czy państwo stać na taki system i ile kosztowałoby jego wprowadzenie? O tym z Januszem Cieszyńskim, posłem formacji Rozwój Plus, porozmawia Grzegorz Sroczyński w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Janusz Cieszyński gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Poruszymy również temat alertów i przygotowania Polaków na sytuacje kryzysowe. Ostrzeżenia mają trafiać nie tylko SMS-em, ale także do aplikacji mObywatel. Czy taki system będzie skuteczniejszy?

Po ostatnich alarmach pojawiły się przypadki chaosu, m.in. w szkołach na Lubelszczyźnie. Czy problemem jest brak odpowiednich procedur, czy przede wszystkim brak przygotowania? Jak szkolić obywateli, żeby w sytuacji zagrożenia wiedzieli, jak reagować?

Jednym z tematów będą także ceny paliw i planowany podatek od nadmiarowych zysków koncernów. Czy Janusz Cieszyński wierzy, że prezydent podpisze ustawę? I skąd państwo powinno znaleźć pieniądze na program CPN, jeśli nie z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych?

Grzegorz Sroczyński zapyta również o zapowiadane przez rząd zmiany w systemie ochrony zdrowia. Nowe przepisy mają ograniczyć możliwość pracy lekarzy u wielu świadczeniodawców, wprowadzić limity wynagrodzeń finansowanych z NFZ i ograniczyć pośrednictwo spółek przy zawieraniu umów z medykami. Czy takie rozwiązania spowodują odpływ lekarzy do sektora prywatnego?

Nie zabraknie również pytań o politykę i ostatnie wydarzenia na prawicy.

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy tuż po godz. 18 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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