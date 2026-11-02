Kto jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego? O to zapytamy Przemysława Rosatiego

Czy wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym to zamach stanu, jak uważa opozycja? Czy przywrócenie porządku prawnego, jak twierdzą rządzący? Czy jutro odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czy dojdzie do uchylenia immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu?
Czy możliwy jest reset konstytucyjny? Jak powinien wyglądać, by uporządkować działalność Trybunału Konstytucyjnego? Czy politycy są w stanie się porozumieć w tej sprawie? To tylko niektóre tematy, które chcemy poruszyć z Przemysławem Rosatim.
Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.