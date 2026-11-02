Kto jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego? O to zapytamy Przemysława Rosatiego

RMF24

Trwa zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. W piątek dotychczasowy prezes Bogdan Święczkowski został odsunięty przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską od kierowania TK. Sędzia z najdłuższym stażem powołała się na art.130 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Czy miała do tego prawo? Kto jest w tej chwili prezesem Trybunału? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Czy wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym to zamach stanu, jak uważa opozycja? Czy przywrócenie porządku prawnego, jak twierdzą rządzący? Czy jutro odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czy dojdzie do uchylenia immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu?

Czy możliwy jest reset konstytucyjny? Jak powinien wyglądać, by uporządkować działalność Trybunału Konstytucyjnego? Czy politycy są w stanie się porozumieć w tej sprawie? To tylko niektóre tematy, które chcemy poruszyć z Przemysławem Rosatim.

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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