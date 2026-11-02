Kto jest prezesem TK? „Z punktu widzenia obowiązującego prawa jest to pan Bogdan Święczkowski”

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„Z punktu widzenia obowiązującego prawa jest to pan Bogdan Święczkowski” – tak na pytanie o to, kto w tym momencie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Jak zaznaczył, ma on duże wątpliwości co do zarządzenia sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej.

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W piątek około godz. 18 na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Obowiązki związane z kierowaniem TK miała przejąć sędzia Anna Korwin-Piotrowska, mająca najdłuższy staż sędziowski. Trybunał zaprzeczył temu komunikatowi w mediach społecznościowych i poinformował o bezprawnym przejęciu swojej strony internetowej.

Jak zaznaczył mec. Rosati, zgodnie z obowiązującymi przepisami, status sędziego Trybunału Konstytucyjnego regulowany jest przez odrębną ustawę. W zakresie nieuregulowanym w tej ustawie, do praw i obowiązków sędziego Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sędziów Sądu Najwyższego. Dopiero w dalszej kolejności można odwoływać się do prawa o ustroju sądów powszechnych, jednak – jak podkreśla Rosati – przepis, na który powołano się w zarządzeniu, nie dotyczy bezpośrednio praw i obowiązków sędziów, lecz ma charakter odsyłający.

Zrywa się ten łańcuch odesłań i na tej bazie formułuję wątpliwości co do podstaw prawnych tego zarządzenia – tłumaczył Rosati.

Jak zaznaczył gospodarz rozmowy Grzegorz Sroczyński, w obronie działań zmierzających do odsunięcia Święczkowskiego pojawiły się głosy, że były one podyktowane „stanem wyższej konieczności konstytucyjnej”. Rosati jednak jednoznacznie odrzucił takie uzasadnienie. Stan wyższej konieczności konstytucyjnej nie jest ani podstawą prawną, ani nie jest pojęciem, które tworzy system prawa w Polsce - wyjaśnił.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM podkreślił, że podstawą działania każdej osoby pełniącej funkcje publiczne musi być przepis prawa.

Mec. Rosati zastrzegł również, że nie ma wątpliwości co do tego, czy Anna Korwin-Piotrowska jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent powinien przyjąć od niej ślubowanie.

Prezydent nie ma żadnego prawa do tego, żeby limitować, kontrolować, blokować. Obowiązkiem prezydenta jest umożliwić każdemu, kto zostanie wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożenie ślubowania. Uważam, że ci, którzy zostali wybrani przez Sejm, są sędziami i kropka. Taka jest konstytucja – zaznaczył.

Rola policji i kontrowersje wokół interwencji

W rozmowie poruszono również wątek wydarzeń pod TK w nocy z 30 na 31 października. Mec. Rosati podkreślił, że policja ma obowiązek realizować zadania określone w ustawie o policji, a jej rolą jest zapewnienie porządku publicznego. Nigdy nie wolno mieć pretensji do funkcjonariuszy policji. Oni są w pracy, wykonują niezwykle trudną pracę i siłą rzeczy tak naprawdę powinni mieć pełne wsparcie ze strony polskiego państwa, dlatego że to są ludzie, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo – zaznacza.

Jednocześnie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej krytycznie ocenił formę wizyty prezydenta w TK.

Pan prezydent powinien powstrzymywać się od tego rodzaju zachowań, które obserwowaliśmy. To znaczy pan prezydent nie powinien w taki sposób przychodzić do Trybunału Konstytucyjnego. Ma oczywiście określone w ustawie i w konstytucji kompetencje i może pan prezydent może przyjść do Trybunału Konstytucyjnego, ale z uwagi na urząd, który pełni, nie powinien robić tego w takiej formie – zaznaczył.

Gospodarz rozmowy zwrócił z kolei uwagę na fakt, że wśród funkcjonariuszy pojawiły się obawy, że mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za działania podjęte w trakcie kryzysu wokół TK. Rosati zauważył, że w sytuacji wątpliwości należy domagać się poleceń na piśmie. Jeżeli policjant ma wątpliwości, zawsze może poprosić, zanim uda się na określoną realizację czy do wykonywania obowiązków o polecenie na piśmie. Uważam, że jest to rozwiązanie – powiedział.

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Jak wyjść z kryzysu?

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM przyznał, że obecna sytuacja jest efektem podporządkowania prawa regułom polityki. Dzisiaj to, co obserwujemy, jest tak naprawdę podporządkowane regułom polityki, a nie regułom prawa. Gdyby to było podporządkowane regułom prawa, nie byłoby tych problemów, z którymi się mierzymy – zauważył.

Jego zdaniem, jedynym trwałym rozwiązaniem jest zmiana konstytucji i wprowadzenie mechanizmów, które uniemożliwią polityczne wykorzystywanie Trybunału Konstytucyjnego.

Wśród propozycji pojawił się pomysł, by sędziowie TK byli wybierani przez Sejm, Senat i prezydenta, a nie tylko przez Sejm. Rosati zasugerował także zwiększenie liczby sędziów do 21 oraz przyspieszenie procedur rozstrzygania spraw przez Trybunał.