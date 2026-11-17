RMF24

Czy konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego można jeszcze rozwiązać politycznym porozumieniem? Spór o kierownictwo TK podważa powagę jednej z najważniejszych instytucji państwa? Czy Prawo i Sprawiedliwość zdoła zjednoczyć prawicę przed wyborami parlamentarnymi? O to zapytamy Andrzeja Śliwkę, posła PiS, w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Spór o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego trwa, a na 19 i 20 listopada zaplanowano posiedzenia sądu dyscyplinarnego w sprawie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Jak długo może utrzymywać się obecny chaos prawny? Czy w obliczu zagrożenia ze strony Rosji politycy nie powinni szukać kompromisu? Zapytamy również o możliwość spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Poruszymy także temat przyszłości prawicy. Politycy Konfederacji odrzucają możliwość wspólnej listy wyborczej z PiS, a wewnętrzne spory ugrupowań na prawicy nie ustają. Czy w takiej atmosferze możliwa jest współpraca?

Porozmawiamy również o prezydenckim wecie do ustawy dotyczącej blokowania nielegalnych treści w internecie. Karol Nawrocki ostrzega przed cenzurą, a rząd przekonuje, że nowe przepisy są potrzebne do ochrony dzieci i walki z nawoływaniem do przemocy. Czy prezydent słusznie zawetował ustawę? Jak zapewnić bezpieczeństwo w sieci, nie ograniczając wolności słowa?

Zapytamy także o dostęp do broni po zamachu w Krakowie. Czy posiadacze pozwoleń na broń powinni obowiązkowo przechodzić okresowe badania lekarskie i psychologiczne?

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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