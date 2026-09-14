Kotula: Musimy przestać mówić, że to nie jest nasza wojna

RMF24

„To jest moment, w którym musimy przestać mówić, że to nie jest nasza wojna” – powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Kotula. Pełnomocniczka Rządu ds. Równości i posłanka Nowej Lewicy odniosła się w tych słowach do najnowszych agresywnych działań Rosjan. Pytana o komunikaty ostrzegawcze dla mieszkańców m.in. lubelskiej gminy Dorohusk, gdzie nie ma ani jednego schronu, wskazała, że rząd nadrabia zaległości z przynajmniej 20 lat. „Budujemy od zera system ostrzegania i system powiadamiania ludzi” – powiedziała polityk. Zapewniła też, że Lewica nie zostawi tematu aborcji, mimo tego, że sejmowa komisja do rozpatrzenia projektów dot. prawa do przerywania ciąży nie zebrała się zgodnie z planem.

Grzegorz Sroczyński spytał Katarzynę Kotulę, czy Polska jest gotowa na niebezpieczeństwa płynące ze strony Rosji. Przypomniał o niedawnym ataku na pociąg blisko polskiej granicy, a także o rosyjskim dronie znalezionym na bałtyckiej plaży.

To jest moment, w którym musimy przestać mówić, że to nie jest nasza wojna – powiedziała posłanka Lewicy. Jej zdaniem komunikaty, które wydawali w ostatnim czasie premier czy szef MON, jasno wskazywały, że Rosja będzie eskalować.

Polityk została spytana także o alerty, które w czasie rosyjskich ataków na Ukrainę dostają mieszkańcy m.in. Lubelszczyzny. Nakazuje im się szukanie schronienia, ale np. w gminie Dorohusk nie ma żadnego schronu. Kotula przyznała, że sytuacja nie jest idealna, państwo buduje od zera system ostrzegania, a potencjalnym miejscem schronu może być piwnica.

Dzisiaj nie ma takiej potrzeby - powiedziała z kolei, komentując ewentualność przywrócenia poboru powszechnego do wojska. Zdaniem posłanki pozytywnym przykładem budowania odpornego społeczeństwa są m.in. kolejne edycje akcji „Wakacje z wojskiem” czy rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej, w których co piąty żołnierz jest dziś kobietą.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy...

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.