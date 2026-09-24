Konfederacja goni PiS? M. Wawer w Popołudniowej rozmowie w RMF FM

RMF24

Czy rosnące poparcie dla Konfederacji to efekt rozpadu PiS? Czy ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka ma dziś wspólną wizję polityki społecznej i gospodarczej? I czy kolejny rząd będzie musiał rozpocząć pracę od cięć wydatków i podnoszenia podatków? O tym z Michałem Wawrem, posłem Konfederacji i wiceprezesem Ruchu Narodowego, porozmawia Piotr Salak.

W rozmowie także o ochronie zdrowia. Czy Konfederacja poprze nowe przepisy dotyczące zarobków lekarzy i ustawę antyalkoholową? Co z pomysłem bonu zdrowotnego i decentralizacji NFZ? Czy potrzebna jest również restrukturyzacja szpitali?

Czy Polska jest przygotowana na zagrożenia hybrydowe? Czy rząd i prezydent robią wystarczająco dużo w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce? I czy w tej sprawie powinna zebrać się Rada Bezpieczeństwa Narodowego?

Nie zabraknie pytań o projekt Konfederacji dotyczący emerytur dla cudzoziemców. Czy legalnie pracujący obcokrajowcy powinni mieć ograniczony dostęp do świadczeń i co z Polakami wracającymi z emigracji, którzy nie zdążą wypracować odpowiedniego kapitału w kraju?

Na koniec Niemcy i rosnące poparcie dla AfD. Czy zmiana politycznego układu w Berlinie może wpłynąć na relacje z Rosją, wsparcie dla Ukrainy i unijne pieniądze dla Polski?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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