Konfederacja goni PiS? M. Wawer w Popołudniowej rozmowie w RMF FM

W rozmowie także o ochronie zdrowia. Czy Konfederacja poprze nowe przepisy dotyczące zarobków lekarzy i ustawę antyalkoholową? Co z pomysłem bonu zdrowotnego i decentralizacji NFZ? Czy potrzebna jest również restrukturyzacja szpitali?
Czy Polska jest przygotowana na zagrożenia hybrydowe? Czy rząd i prezydent robią wystarczająco dużo w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce? I czy w tej sprawie powinna zebrać się Rada Bezpieczeństwa Narodowego?
Nie zabraknie pytań o projekt Konfederacji dotyczący emerytur dla cudzoziemców. Czy legalnie pracujący obcokrajowcy powinni mieć ograniczony dostęp do świadczeń i co z Polakami wracającymi z emigracji, którzy nie zdążą wypracować odpowiedniego kapitału w kraju?
Na koniec Niemcy i rosnące poparcie dla AfD. Czy zmiana politycznego układu w Berlinie może wpłynąć na relacje z Rosją, wsparcie dla Ukrainy i unijne pieniądze dla Polski?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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