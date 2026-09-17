Kiedy Maciej Berek złoży ślubowanie? Zapytamy Arkadiusza Myrchę

RMF24

Prezydent do tej pory nie zaprosił na ślubowanie Macieja Berka wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy były minister, podobnie jak czworo innych wybranych przez izbę niższą parlamentu sędziów TK, złoży ślubowanie w Sejmie? Jaki plan na Trybunał ma Koalicja Obywatelska? Czy dni prezesa TK Bogdana Święczkowskiego są policzone? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości i poseł Koalicji Obywatelskiej.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym protestują m.in. przedstawiciele Klubów „Gazety Polskiej”, Ruchu Obrony Granic czy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Bronią TK przed „przejęciem przez władze”. Czy policja będzie interweniować?

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek odwołał dra Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (AWS). Jego obowiązki przejął dr hab. Sławomir Cudak, prof. AWS. Od zeszłego tygodnia przed budynkiem uczelni trwają demonstracje z udziałem m.in. posłów Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie wtargnięć posłów na teren Akademii. Jakie zarzuty wobec poprzednich władz ma Ministerstwo Sprawiedliwości? Czy szkoła będzie działała bez przeszkód? Co się zmieni?

Na rozmowę Magdaleny Sakowskiej zapraszamy tuż po godz. 18 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby nie umknęła Ci żadna rozmowa w RMF FM.