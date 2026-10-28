Gdzie powstanie centrum serwisowe do Patriotów? Naszym gościem będzie Paweł Zalewski

RMF24

Polska została wybrana jako państwo, w którym powstanie centrum serwisowe pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Czy to sukces Polski i Ministerstwa Obrony Narodowej? Czym przekonaliśmy do siebie Amerykanów i producenta pocisków, firmę Lockheed Martin. Czy to szansa na rozwój polskiego przemysłu obronnego? Kiedy i gdzie centrum serwisowe zostanie zbudowane? Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.

Porozmawiamy także o stałej bazie amerykańskiej w Polsce. Kiedy poznamy decyzję prezydenta Donalda Trumpa i administracji USA? Czy negocjacje z Rosją w sprawie Ukrainy mogą wpłynąć na ostateczną decyzję? Czy Amerykanie nadal mają interes w tym, by taka baza powstała w Polsce?

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na przyszły tydzień posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy będą na niej omawiane sprawy związane ze stałą amerykańską obecnością w Polsce? Dlaczego prezydent tak rzadko zwołuje posiedzenia RBN? I czy wiceminister obrony narodowej uważa, że powinny być częściej zwoływane?

Naszego gościa, byłego polityka Polski 2050, zapytamy także o ocenę działań Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Dlaczego właśnie teraz zdecydowała się odejść? Jaka czeka ją polityczna przyszłość? Co dalej z Polską 2050? I czy Szymon Hołownia może stać się ponownie silnym graczem?

Między innymi te tematy poruszymy z Pawłem Zalewskim, wiceministrem obrony narodowej.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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