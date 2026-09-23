Echa spotkania w ONZ. Co dla Polski oznaczają słowa Trumpa?

RMF24

Kiedy rząd i prezydent mogą porozumieć się w sprawie obsady placówek dyplomatycznych? Jak Warszawa ocenia wystąpienie Donalda Trumpa na forum ONZ – jego słowa o Iranie, Europie i Międzynarodowym Trybunale Karnym? O to w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Magda Sakowska zapyta Marcina Bosackiego, wiceministra spraw zagranicznych.

Porozmawiamy także o amerykańskiej bazie w Polsce. Czy MSZ uczestniczy w rozmowach na ten temat? Czy Warszawa może obawiać się zmiany stanowiska Donalda Trumpa? Marcina Bosackiego zapytamy również o konflikt na Bliskim Wschodzie.

Nie zabraknie pytań o Rosję i bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Czy działania Moskwy przy granicy z Estonią mogą oznaczać nasilenie wojny hybrydowej? Czy Polska jest na to przygotowana?

Na koniec Niemcy i rosnące znaczenie AfD. Czy sukcesy tej partii mogą wpłynąć na politykę Berlina wobec Polski, Ukrainy i Rosji oraz na unijne fundusze dla Polski?

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o g. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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