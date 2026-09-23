Echa spotkania w ONZ. Co dla Polski oznaczają słowa Trumpa?

Porozmawiamy także o amerykańskiej bazie w Polsce. Czy MSZ uczestniczy w rozmowach na ten temat? Czy Warszawa może obawiać się zmiany stanowiska Donalda Trumpa? Marcina Bosackiego zapytamy również o konflikt na Bliskim Wschodzie.
Nie zabraknie pytań o Rosję i bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Czy działania Moskwy przy granicy z Estonią mogą oznaczać nasilenie wojny hybrydowej? Czy Polska jest na to przygotowana?
Na koniec Niemcy i rosnące znaczenie AfD. Czy sukcesy tej partii mogą wpłynąć na politykę Berlina wobec Polski, Ukrainy i Rosji oraz na unijne fundusze dla Polski?
Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o g. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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