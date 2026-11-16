Czy weto wobec ustawy o blokowaniu treści w sieci to sukces Konfederacji?

RMF24

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W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Przemysława Wiplera o decyzję prezydenta o zawetowaniu nowelizacji wdrażającej Akt o usługach cyfrowych (DSA). Czy zablokowanie ustawy to obrona wolności słowa i sprzeciw wobec nadmiernej ingerencji państwa w internet? A może jest to rezygnacja z narzędzi chroniących użytkowników przed nielegalnymi treściami? Jakie rozwiązania proponuje Konfederacja?

Przyjrzymy się również propozycjom gospodarczym PiS-u. Obniżenie składki zdrowotnej dla części przedsiębiorców, podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych, ulgi dla pracujących emerytów i tańsza energia dzięki wyjściu z systemu ETS – czy te zapowiedzi mają szansę na realizację? Czy Konfederacja popiera te rozwiązania?

Porozmawiamy także o propozycji zawieszenia obowiązkowego KSeF dla małych i średnich przedsiębiorców. Czy uproszczenie systemu podatkowego może pomóc w walce z szarą strefą?

Nie zabraknie pytań o propozycję Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą stworzenia jednej, szerokiej listy wyborczej prawicy. Czy Konfederacja powinna rozważyć wspólny start z PiS-em? Jakie warunki musiałyby zostać spełnione i czy taki sojusz nie oznaczałby utraty politycznej niezależności?

Porozmawiamy również o możliwym pakcie senackim z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Czy głowa państwa może pomóc w porozumieniu prawicowych ugrupowań? Gdzie przebiegają granice współpracy ze środowiskiem Grzegorza Brauna?

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do naszych mediów społęcznościowych!

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