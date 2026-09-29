Czy w budżecie na 2027 r. wystarczy pieniędzy na zdrowie i obronność? Krzysztof Szczucki w RMF FM

Joanna Górska zapyta również o sytuację polityczną po wyborach w Krakowie i nieudane zbieranie podpisów pod referendum w Warszawie. Czy Michał Drewnicki może mówić o sukcesie, a wynik wyborów w Krakowie jest dla prawicy sygnałem przed wyborami ogólnopolskimi?
Padną też pytania o bezpieczeństwo i propozycję powszechnych, obowiązkowych szkoleń obronnych dla kobiet i mężczyzn po szkole średniej. Czy Polska ma odpowiednią infrastrukturę i kadry, by taki system wprowadzić?
W programie również kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego i pytanie o możliwość siłowego wprowadzenia nowych sędziów. Joanna Górska zapyta o sprawę dokumentów Macieja Berka, a także o rozmowy dotyczące przyszłego paktu senackiego i ewentualnej współpracy z Konfederacją. Czy Rozwój Plus jest gotowy rozmawiać o rewizji programów społecznych?
Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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