Czy w budżecie na 2027 r. wystarczy pieniędzy na zdrowie i obronność? Krzysztof Szczucki w RMF FM

RMF24

Czy budżet na 2027 rok jest dobrze skonstruowany? Jakie są jego najmocniejsze i najsłabsze strony zdaniem opozycji? Czy 4,5 proc. PKB na obronność to wystarczające środki? Czy zwiększanie finansowania ochrony zdrowia ma sens bez restrukturyzacji szpitali? Joanna Górska zapyta Krzysztofa Szczuckiego z Rozwoju Plus także o ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków firm paliwowych i o to, czy prezydent powinien ją podpisać. W rozmowie będzie również o decyzji TSUE w sprawie umowy UE–Mercosur i odpowiedzialności poprzedników za przebieg negocjacji.

Joanna Górska zapyta również o sytuację polityczną po wyborach w Krakowie i nieudane zbieranie podpisów pod referendum w Warszawie. Czy Michał Drewnicki może mówić o sukcesie, a wynik wyborów w Krakowie jest dla prawicy sygnałem przed wyborami ogólnopolskimi?

Padną też pytania o bezpieczeństwo i propozycję powszechnych, obowiązkowych szkoleń obronnych dla kobiet i mężczyzn po szkole średniej. Czy Polska ma odpowiednią infrastrukturę i kadry, by taki system wprowadzić?

W programie również kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego i pytanie o możliwość siłowego wprowadzenia nowych sędziów. Joanna Górska zapyta o sprawę dokumentów Macieja Berka, a także o rozmowy dotyczące przyszłego paktu senackiego i ewentualnej współpracy z Konfederacją. Czy Rozwój Plus jest gotowy rozmawiać o rewizji programów społecznych?

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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