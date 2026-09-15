Czy rząd przyspieszy działania na rzecz ochrony przyrody? Na to pytanie odpowie wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska

RMF24

W Popołudniowej rozmowie RMF FM zapytamy Urszulę Zielińską o to, dlaczego wyznaczanie tzw. lasów społecznych wokół 11 aglomeracji się przeciąga. Resort zakłada, że prace zakończą się dopiero na przełomie I i II kwartału 2027 roku. Jak wygląda współpraca z samorządami i co powoduje kolejne opóźnienia?

Porozmawiamy także o przyszłości Międzyodrza. Kiedy ten cenny przyrodniczo obszar zostanie objęty ochroną w ramach Drawieńskiego Parku Narodowego? Czy powstanie jego eksklawa, jak zapowiadała minister Paulina Hennig-Kloska. A może resort rozważa inne rozwiązanie?

Zapytamy również o nowe parki narodowe. Czy rząd prowadzi już konkretne prace nad ich utworzeniem? Jakie obszary mogą zostać objęte najwyższą formą ochrony przyrody?

W rozmowie nie zabraknie też Białowieskiego Parku Narodowego. Czy jest szansa na jego powiększenie i jak ministerstwo odnosi się do obywatelskich inicjatyw dotyczących ochrony Puszczy Białowieskiej?

Porozmawiamy także o strategii ochrony obszarów wodno-błotnych. Jak konkretnie ma wyglądać ochrona mokradeł i torfowisk? Czy przywracanie terenów podmokłych może oznaczać ograniczenia dla rolników? I jak resort chce pogodzić ochronę przyrody z interesami gospodarstw rolnych?

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

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