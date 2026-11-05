Czy mamy kryzys w służbie zagranicznej? Zapytamy wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego

RMF24

W związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, z funkcji zrezygnowali Jakub Kumoch, ambasador RP w Chinach, i Paweł Soloch, ambasador RP w Rumunii, a o skrócenie kadencji poprosił Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel Polski przy ONZ. Czy sytuacja w służbie zagranicznej jest coraz poważniejsza, jak uważa szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz? Czy może trwa już od dawna, bo prezydent nie powołuje ambasadorów zaproponowanych przez MSZ? Na te i inne pytania odpowie Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych i poseł Koalicji Obywatelskiej, który będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Jak wynik wyborów do Kongresu Stanów Zjednoczonych wpłynie na relacje między Polską a USA? Czy stała baza amerykańska jest zagrożona, jak mówią niektórzy politycy prawicy? Na jakim etapie są ustalenia? Czy Ukraina po wyborach może liczyć na większą przychylność amerykańskiej administracji i czy zmieni się polityka Donalda Trumpa w stosunku do Rosji?

Zapytamy też o sprawę Trybunału Konstytucyjnego. Czy Koalicja Obywatelska poprze pomysł resetu autorstwa PSL? Czy w obecnej sytuacji to realna opcja? Czy niebawem będziemy mieli dwa Trybunały Konstytucyjne? Między innymi te tematy poruszymy z wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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