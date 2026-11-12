Czy Konfederacja pójdzie do wyborów na jednej liście z PiS-em? Na to pytanie odpowie poseł Konfederacji Michał Wawer

Czy współpraca z PiS-em nie oznaczałaby dla Konfederacji utraty politycznej samodzielności?
Porozmawiamy także o pomyśle paktu senackiego z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Czy prezydent może odegrać rolę pośrednika w porozumieniu prawicowych ugrupowań? Dlaczego w tej układance pojawia się problem obecności środowiska Grzegorza Brauna i gdzie Konfederacja wyznacza granice współpracy?
Nie zabraknie pytań o wydarzenia podczas Marszu Niepodległości. Spalenie flagi Lewicy oraz zdjęcie Sławomira Mentzena z odpaloną racą wywołały polityczne kontrowersje. Jak Konfederacja odnosi się do tych incydentów? Czy politycy powinni ponosić odpowiedzialność za łamanie przepisów podczas manifestacji?
Zapytamy również o sondażowe zapotrzebowanie na nową siłę polityczną. Z badania Opinia24 dla RMF FM wynika, że 44 procent Polaków chciałoby pojawienia się nowej partii. Czy to sygnał niezadowolenia z obecnej oferty politycznej? Jak Konfederacja zamierza odpowiedzieć na oczekiwania wyborców szukających alternatywy dla największych ugrupowań?
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