Czy Konfederacja pójdzie do wyborów na jednej liście z PiS-em? Na to pytanie odpowie poseł Konfederacji Michał Wawer

RMF24

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W Popołudniowej rozmowie RMF FM zapytamy Michała Wawra o propozycję wspólnej listy wyborczej, którą przedstawił prezes PiS podczas Marszu Niepodległości. Czy Konfederacja jest gotowa na taki scenariusz? Jakie warunki musiałyby zostać spełnione, by oba środowiska mogły wystartować razem?

Czy współpraca z PiS-em nie oznaczałaby dla Konfederacji utraty politycznej samodzielności?

Porozmawiamy także o pomyśle paktu senackiego z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Czy prezydent może odegrać rolę pośrednika w porozumieniu prawicowych ugrupowań? Dlaczego w tej układance pojawia się problem obecności środowiska Grzegorza Brauna i gdzie Konfederacja wyznacza granice współpracy?

Nie zabraknie pytań o wydarzenia podczas Marszu Niepodległości. Spalenie flagi Lewicy oraz zdjęcie Sławomira Mentzena z odpaloną racą wywołały polityczne kontrowersje. Jak Konfederacja odnosi się do tych incydentów? Czy politycy powinni ponosić odpowiedzialność za łamanie przepisów podczas manifestacji?

Zapytamy również o sondażowe zapotrzebowanie na nową siłę polityczną. Z badania Opinia24 dla RMF FM wynika, że 44 procent Polaków chciałoby pojawienia się nowej partii. Czy to sygnał niezadowolenia z obecnej oferty politycznej? Jak Konfederacja zamierza odpowiedzieć na oczekiwania wyborców szukających alternatywy dla największych ugrupowań?

Na rozmowę z Michałem Wawrem zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

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