Czy do Sejmu wróci temat aborcji? Zapytamy Katarzynę Kotulę

Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg tuż przy granicy z Polską. Czy Rosja intensyfikuje swoje działania? Czy może sięgnąć po działania terrorystyczne? Jak jesteśmy przygotowani na rosyjskie prowokacje? Czy powszechna i obowiązkowa służba wojskowa powinna wrócić?
Czy rządząca koalicja wystartuje w jednym bloku wyborczym w nadchodzących wyborach? Czy Lewica w ogóle rozpatruje propozycje premiera Donalda Tuska? A może wchodzi w grę wyborczy sojusz z Partią Razem?
Porozmawiamy także o wyborach w Krakowie i o szansach Darii Gosek-Popiołek na stanowisko prezydenta Krakowa.
Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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