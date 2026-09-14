Czy do Sejmu wróci temat aborcji? Zapytamy Katarzynę Kotulę

RMF24

Po ponad dwóch latach dziś miała się zebrać sejmowa komisja do rozpatrzenia projektów dotyczących prawa do przerywania ciąży. Dlaczego odwołano posiedzenie komisji? Dlaczego Lewica chce zająć się ponownie tym tematem, skoro prezydent Nawrocki prawdopodobnie nie podpisze żadnej ustawy w sprawie legalizacji aborcji? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Katarzyna Kotula, Pełnomocniczka Rządu ds. Równości oraz posłanka Nowej Lewicy.

Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg tuż przy granicy z Polską. Czy Rosja intensyfikuje swoje działania? Czy może sięgnąć po działania terrorystyczne? Jak jesteśmy przygotowani na rosyjskie prowokacje? Czy powszechna i obowiązkowa służba wojskowa powinna wrócić?

Czy rządząca koalicja wystartuje w jednym bloku wyborczym w nadchodzących wyborach? Czy Lewica w ogóle rozpatruje propozycje premiera Donalda Tuska? A może wchodzi w grę wyborczy sojusz z Partią Razem?

Porozmawiamy także o wyborach w Krakowie i o szansach Darii Gosek-Popiołek na stanowisko prezydenta Krakowa.

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!



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