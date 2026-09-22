Czekają nas cięcia świadczeń społecznych? Zapytamy Ryszarda Petru

RMF24

Czy kolejny rząd będzie musiał ograniczać świadczenia socjalne albo podnosić podatki, żeby znaleźć pieniądze na rosnące wydatki państwa? Czy „800 plus” powinno być uzależnione od kryterium dochodowego? Co z trzynastą i czternastą emeryturą, „babciowym” czy programem „Dobry Start”? Czy bez ograniczenia wydatków na świadczenia społeczne wystarczy pieniędzy na obronność? O tym Joanna Górska porozmawia w Popołudniowej rozmowie w RMF FM z Ryszardem Petru, posłem Unii Centrum.

Ryszard Petru gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Naszego gościa zapytamy również o zapowiadane zmiany w ochronie zdrowia. Czy nie pogłębi to braków kadrowych i nie spowoduje odpływu lekarzy do prywatnych placówek? Czy małe szpitale będą w stanie zatrudnić specjalistów na wymagane pół etatu?

Joanna Górska zapyta również o pieniądze w ochronie zdrowia. Co, jeśli już jesienią zabraknie środków na świadczenia i pacjenci będą mieli problem z dostępem do badań obrazowych? Czy rozwiązaniem będzie kolejne zwiększanie finansowania?

Tematem rozmowy będą też wydatki na obronność i obowiązkowe szkolenia wojskowe. Czy odwołanie gen. Bodnara było zaskoczeniem i czy zmiana na tym stanowisku jest potrzebna w sytuacji nasilenia rosyjskich prowokacji?

Joanna Górska zapyta także o ceny paliw. Czy ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych może przełożyć się na niższe ceny na stacjach? Jak długo Polacy będą jeszcze obserwować wzrost cen paliw i czy Polska może sobie pozwolić na kolejne rozwiązania podobne do programu Ceny Paliw Niżej?

Rozwój Plus zapowiada zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie ministra Marcina Kierwińskiego. Czy koalicja obawia się takiego głosowania?

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy tuż po godz. 18 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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