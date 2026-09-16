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Co dalej ze ślubowaniem Macieja Berka? Na to pytanie odpowie poseł Polski 2050

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 16 września (14:07)

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Pawła Śliza na ile realne jest wprowadzenie zmian w Trybunale Konstytucyjnym za pomocą wariantu "siłowego". Czy możliwe jest odsunięcia Bogdana Święczkowskiego od kierowania TK?

Co dalej ze ślubowaniem Macieja Berka? Na to pytanie odpowie poseł Polski 2050
Paweł Śliz (fot. Marcin Suchmiel) /RMF FM

Porozmawiamy też o sytuacji w klubie Polski 2050. Czy Paweł Śliz pozostanie na jego czele i kiedy partia zdecyduje, kto będzie nią kierował?

Zapytamy również o informacje dotyczące zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski. Donald Tusk poinformował, że dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Czy w tej sytuacji powinna zebrać się Rada Bezpieczeństwa Narodowego?

Poruszymy także sprawę opisywanej przez „Financial Times” transakcji Orlenu, w której firma miała stracić 230 mln dolarów. Czy państwowa spółka właściwie zabezpieczyła transakcję i dlaczego o jej szczegółach opinia publiczna dowiaduje się z zagranicznych mediów?

Na rozmowę Piotra Salaka z Pawłem Ślizem zapraszamy o godz. 18.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe.

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Źródło: RMF FM
Tagi: Trybunał Konstytucyjny Polska 2050
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