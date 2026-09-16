Co dalej ze ślubowaniem Macieja Berka? Na to pytanie odpowie poseł Polski 2050

RMF24

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Pawła Śliza na ile realne jest wprowadzenie zmian w Trybunale Konstytucyjnym za pomocą wariantu "siłowego". Czy możliwe jest odsunięcia Bogdana Święczkowskiego od kierowania TK?

Porozmawiamy też o sytuacji w klubie Polski 2050. Czy Paweł Śliz pozostanie na jego czele i kiedy partia zdecyduje, kto będzie nią kierował?

Zapytamy również o informacje dotyczące zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski. Donald Tusk poinformował, że dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Czy w tej sytuacji powinna zebrać się Rada Bezpieczeństwa Narodowego?

Poruszymy także sprawę opisywanej przez „Financial Times” transakcji Orlenu, w której firma miała stracić 230 mln dolarów. Czy państwowa spółka właściwie zabezpieczyła transakcję i dlaczego o jej szczegółach opinia publiczna dowiaduje się z zagranicznych mediów?

Na rozmowę Piotra Salaka z Pawłem Ślizem zapraszamy o godz. 18.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe.

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