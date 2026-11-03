Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Naszym gościem będzie Janusz Cieszyński

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Zgromadzenie Ogólne sędziów TK, Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu Najwyższego i Rada Bezpieczeństwa Narodowego - to trzy najważniejsze wydarzenia wtorku. Czy te spotkania przybliżyły kompromis, czy zaogniły sytuację? Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Janusz Cieszyński, poseł KP Rozwój Plus oraz były minister cyfryzacji i wiceminister zdrowia w rządzie PiS.

Od piątku trwa zamieszanie związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zwołała na dziś Zgromadzenie Ogólne sędziów TK. Z kolei prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał Zgromadzenie Ogólne sędziów SN, które ma zająć stanowisko wobec sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Czy wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym to zamach stanu, czy przywrócenie porządku prawnego? Jak powinien wyglądać reset konstytucyjny, który uporządkowałby sytuację? Czy jest szansa na porozumienie polityków wszystkich opcji, skoro PiS jest przeciwny resetowi?

Senacka Komisja Zdrowia zajęła się dziś pakietem zmian w ochronie zdrowia, które w październiku uchwalił Sejm. Zakładają one m.in. limit zarobków lekarzy czy obowiązkową ewidencję czasu pracy. Czy propozycja Rozwoju Plus, by prezes NFZ mógł wykluczać lekarzy, którzy sfałszowali dokumentację, została utrzymana? Czy zmiany w ochronie zdrowia idą w dobrym kierunku?

M.in. te tematy poruszymy z Januszem Cieszyńskim.

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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