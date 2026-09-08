Co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Naszym gościem będzie Piotr Borys

RMF24

Po raz pierwszy od aresztowania Radosława Piesiewicza zbiera się prezydium zarządu PKOl. Jakie podejmie decyzje? Czy zwoła posiedzenie zarządu? Kto ma największe szanse na zastąpienie Radosława Piesiewicza na stanowisku prezesa? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki oraz poseł Koalicji Obywatelskiej.

Piotr Borys gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Prezydent złożył dziś drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut. Według Szefa Kancelarii Zbigniewa Boguckiego jest zbliżony do poprzedniego i jego podstawą jest projekt rządowy. Co na to koalicja rządowa? Czy prezydencki projekt będzie procedowany?

Dlaczego uregulowanie rynku kryptowalut idzie tak opornie? Czy afera Zondacrypto jest poważnym problemem dla prawicy i zaszkodzi jej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych?

Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Jaki plan ma premier Donald Tusk? Czy decyzja Sejmu o wybraniu Macieja Berka sędzią Trybunału Konstytucyjnego to przełom, czy pat?

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!



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