Co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Naszym gościem będzie Piotr Borys

Piotr Borys gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM
Prezydent złożył dziś drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut. Według Szefa Kancelarii Zbigniewa Boguckiego jest zbliżony do poprzedniego i jego podstawą jest projekt rządowy. Co na to koalicja rządowa? Czy prezydencki projekt będzie procedowany?
Dlaczego uregulowanie rynku kryptowalut idzie tak opornie? Czy afera Zondacrypto jest poważnym problemem dla prawicy i zaszkodzi jej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych?
Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Jaki plan ma premier Donald Tusk? Czy decyzja Sejmu o wybraniu Macieja Berka sędzią Trybunału Konstytucyjnego to przełom, czy pat?
Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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