Chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Naszym gościem będzie Adam Bodnar

RMF24

Wczoraj odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołane i poprowadzone przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Nowi sędziowie uchwalili budżet i wylosowali składy dyscyplinarne, które zajmą się sprawami Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Adam Bodnar, senator i były minister sprawiedliwości.

Czy Zgromadzenie odbyło się zgodnie z prawem? Czy kworum to 8 czy 10 sędziów? Czy podjęte uchwały są ważne? Czy to początek odbudowywania TK, czy wprost przeciwnie? Czy dwa Trybunały Konstytucyjne funkcjonujące obok siebie to realny scenariusz? Który z pomysłów na reset konstytucyjny mógłby zaakceptować nasz gość?

Zapytamy także o to, czy rację ma prezydent Karol Nawrocki zarzucając premierowi Donaldowi Tuskowi nielegalne działania i bezprawne przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. Jak nasz gość ocenia nocną wizytę prezydenta i I prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego w Trybunale Konstytucyjnym?

M.in. te tematy poruszymy z senatorem Adamem Bodnarem.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!



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