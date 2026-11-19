RMF24

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Jaką rolę odegra Polska Grupa Zbrojeniowa w budowie centrum serwisowego pocisków PAC-3 do systemów Patriot? Kiedy inwestycje w zakładach Jelcz i MESKO przełożą się na większą produkcję uzbrojenia? Czy polski przemysł obronny jest gotowy wykorzystać miliardy złotych z unijnego programu SAFE? O to w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Adama Leszkiewicza, prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Jakie zadania przypadną PGZ i które spółki zostaną zaangażowane w projekt budowy centrum serwisowego PAC-3? Czy potrzebne będą dodatkowe inwestycje i zatrudnienie nowych specjalistów? Zapytamy również, czy Grupa ma preferencje dotyczące lokalizacji centrum.

W rozmowie poruszymy także temat rozbudowy zakładów Jelcz i MESKO. PGZ zapowiada zwiększenie produkcji rakiet Piorun do 2500 sztuk rocznie. Co najbardziej ogranicza dziś możliwości produkcyjne polskiej zbrojeniówki i kiedy będzie można ocenić efekty inwestycji? Czy rosnący popyt zagraniczny nie utrudni realizacji zamówień dla polskiej armii?

Poruszymy również temat bezpieczeństwa zakładów zbrojeniowych w obliczu zagrożeń hybrydowych. Czy spółki PGZ były celem prób dywersji lub cyberataków? Jak Grupa chroni strategiczne inwestycje i reaguje na podejrzane zdarzenia?

Zapytamy też o system Digital Baltic, którego bezpłatne przetestowanie PGZ zaproponowała MSWiA. Dlaczego resort nie podjął współpracy?

Wrócimy także do prezydenckiego weta do ustawy o SAFE. Czy wpłynęło ono na realizację inwestycji PGZ? Jak przebiega współpraca z polskimi przedsiębiorcami? Ile kontraktów z podwykonawcami z Polski już zawarto?

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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