Bodnar: Osobą, która spowodowała kłopot ws. TK jest prezydent

RMF24

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„Nie ma mowy o jakimkolwiek przestępstwie. Osobą, która spowodowała kłopot, jest pan prezydent i to już w kwietniu” – ocenił Adam Bodnar, senator KO i były minister sprawiedliwości, odnosząc się do zapowiedzi złożenia zawiadomienia do prokuratury ws. wtorkowych obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK przez Kancelarię Prezydenta RP. Z kolei w kwestii zapowiedzi premiera Tuska na temat „różnych rozwiązań” ws. TK gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM stwierdził, iż „widać, że jest jakieś głębsze myślenie na temat różnych wariantów porozumienia”.

Spór o legalność działań w Trybunale Konstytucyjnym

Jedną z kluczowych kwestii pozostaje pytanie o legalność ostatnich decyzji i działań podejmowanych w Trybunale Konstytucyjnym. Kancelaria Prezydenta RP zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury ws. wtorkowych obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

Adam Bodnar stanowczo odrzucił zarzuty o łamanie prawa w tej kwestii.

Uważam, że nie ma mowy o jakimkolwiek przestępstwie. Osobą, która spowodowała cały kłopot, jest pan prezydent – ocenił.

Zdaniem senatora, gdyby prezydent w kwietniu przeprowadził ślubowanie osób wybranych przez Sejm na sędziów TK, obecny kryzys nie miałby miejsca. Bodnar podkreślił, że brak reakcji na orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, opinię Komisji Weneckiej czy stanowisko ONZ, przyczynił się do eskalacji konfliktu.

Kolejną osią sporu jest kwestia kworum podczas wtorkowych obrad Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego. Adam Bodnar ocenił, że „kworum liczone w taki sposób, że nie uwzględnia się dwóch zawieszonych sędziów (dotychczasowego prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego – przyp. red.) oraz pana sędziego dublera Wyrembaka, w takiej sytuacji było wypełnione”.

Trybunał jako „bezpiecznik” czy łup polityczny?

Trybunał Konstytucyjny niegdyś był postrzegany jako gwarant stabilności ustrojowej państwa. Wieloletni kryzys, zdaniem wielu, pozbawił go tej roli. Bodnar wyraził nadzieję, że TK „ma szansę stać się bezpiecznikiem”, podkreślając kompetencje ośmiu osób wybranych przez Sejm obecnej kadencji na sędziów TK. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM wskazał na przykład Marcina Dziurdy.

To jest osoba, która całym swoim życiorysem gwarantuje, że on będzie niezależnym, porządnym sędzią – mówił Bodnar.

Jednocześnie pojawiają się głosy krytyczne, oskarżające obóz rządzący o traktowanie Trybunału jako politycznego łupu. Bodnar stanowczo odrzuca te zarzuty.

Ostatnią rzecz, którą mógłbym powiedzieć, że ktokolwiek traktował Trybunał Konstytucyjny w kategoriach politycznego łupu – ocenił.

Reset konstytucyjny czy kompromis?

W kontekście rozwiązań systemowych obecnego kryzysu coraz częściej pojawia się pojęcie „resetu konstytucyjnego”, czyli – w dużym uproszczeniu – powołania Trybunału od nowa.

Adam Bodnar wskazał na wariant, który nie wymaga rozwiązań konstytucyjnych.

Można sobie wyobrazić też inny scenariusz, że na przykład sędziowie deklarują, że idą w stan spoczynku (…) i wtedy od nowa się buduje Trybunał, czyli bez przeprowadzania zmiany konstytucyjnej. Tylko to wymaga porozumienia z wszystkimi zainteresowanymi osobami – mówił senator KO.

Zwrócił jednak uwagę, że obecnie nie wiadomo, które z tych rozwiązań będą przedmiotem uzgodnień klasy politycznej.

Kościół apeluje o dialog

Głos ws. Trybunału Konstytucyjnego zabrał także Kościół katolicki. Bodnar przypomniał, że podobne apele Kościoła miały miejsce już wcześniej, m.in. w 2017 roku podczas protestów przed sądami. Zdaniem gościa Popołudniowej rozmowy obecnie autorytet Kościoła w życiu publicznym jest jednak znacznie mniejszy niż jeszcze kilka lat temu.

Kościół bardzo stracił na autorytecie i na oddziaływaniu na nasze życie publiczne poprzez krycie pedofilii, poprzez to, że przez tyle lat akceptował nielegalne wyprowadzanie pieniędzy na rzecz różnych organizacji kościelnych, chociażby z Funduszu Sprawiedliwości. Myślę, że to takie zblatowanie się Kościoła katolickiego, organizacji kościelnych z Prawem i Sprawiedliwością raczej obniżyło reputację i siłę oddziaływania Kościoła katolickiego w Polsce – mówił Bodnar.

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