Alerty RCB. Czy pracownik może nie pójść do pracy? Zapytamy Sebastiana Gajewskiego

W pierwszej turze wyborów w Krakowie kandydatka partii Razem na stanowisko prezydenta miasta pokonała kandydatkę Nowej Lewicy. Aleksandra Owca otrzymała 6,91 procent głosów, a Daria Gosek-Popiołek 4, 81 proc. Jakie wnioski wyciągnie z tej sytuacji Nowa Lewica? Czy traktuje to jak ostrzeżenie przed kampanią wyborczą do parlamentu?
Jak zatrzymać starszych pracowników na rynku pracy? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastanawia się nad rozwiązaniem tego problemu. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie krótszego czasu pracy dla osób, które zamiast wybrać emeryturę decydują się na kontynuowanie kariery zawodowej. Kiedy te rozwiązania mogłyby wejść w życie? Co konkretnie planuje resort?
W rozmowie z wiceministrem Gajewskim poruszymy także kwestię emerytur stażowych, podniesienia emerytury minimalnej czy 800 plus.
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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