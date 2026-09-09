Afera Zondacrypto. Takie rozwiązanie proponuje Rozwój Plus

RMF24

„To jest afera, którą trzeba wyjaśnić, dlatego proponujemy komisję śledczą. Posłowie Koalicji Obywatelskiej byli wielkimi orędownikami śledczych. Dlaczego ich teraz nie chcą?„ - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Robert Gontarz, rzecznik prasowy i poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Dodał, że premier Mateusz Morawiecki „wielokrotnie ostrzegał przed huraoptymizmem przed inwestowaniem w kryptowaluty”.

Robert Gontarz , rzecznik i poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus w Popołudniowej rozmowie w RMF FM był pytany m.in. o kwestię afery Zondacrypto. Odniósł się do przemówienia w Sejmie premiera Donalda Tuska, który cytował fragmenty zeznań, jakie złożył prezes Zondacrypto Przemysław Kral. Te obciążały m.in. byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Prowadzący zapytał, czy słuchając przemówienia szefa rządu był przerażony, czy raczej się uśmiechał? Donald Tusk ma pewną historię powoływania się na ludzi, którzy raczej nie są autorytetami. Najpierw na Jacka Murańskiego, teraz na Krala. To jest afera, którą na pewno trzeba wyjaśnić. I co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Dlatego my jako stowarzyszenie Rozwój Plus zaproponowaliśmy powołanie komisji śledczej i mogę powiedzieć, że to jest jednak pewien sukces naszego stowarzyszenia, bo zjednoczyliśmy całą opozycję – stwierdził, podkreślając, że Prawo i Sprawiedliwość nie podpisało się pod tym rozwiązaniem podobniej jak Partia Razem.